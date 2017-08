Zedd contó cuál fue la peor parte de salir con Selena Gomez

Sí, esa parte existe…

La relación corta, pero “agradable”, de Zedd con Selena Gómez no era fácil para sus seres queridos debido a su enorme cantidad de fama.

El DJ y la estrella pop alimentaron rumores de romance en 2015. Ella aparece en su single I Want You to Know y video musical. Selena, de 25 años, dijo en una entrevista en la radio en junio que había tenido “algo” con Zedd, cuyo verdadero nombre es Anton Zaslavski, y que era “agradable”.

Tras protagonizar la más reciente portada de la revista Billboard, Zedd, de 27 años, recordó la peor parte de salir con Selena.

“Los periodistas estaban llamando a mis padres, la gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos, yo estaba enojado, aunque sabía en qué me estaba metiendo”, dijo. “Ella es una de las personas más comentadas por los medios de comunicación del mundo, pero no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida”.

Zedd no reveló si actualmente está saliendo con alguien.

Mientras que Selena se ha movido desde entonces (específicamente desde enero de 2017) con su novio: The Weeknd.

Selena habló con la revista InStyle en julio acerca de su vida amorosa y dijo que ella es feliz.

“No depende de un área de mi vida para hacerme feliz, es realmente importante para mí amar y nutrir a mis amigos y familiares y asegurarme de que nunca me influencie un tipo”, dijo. “He querido estar en un espacio fuerte durante años, y realmente no lo era antes, yo era tan joven y fácilmente influenciada, me sentía insegura”.

“Tengo suerte porque es más un mejor amigo que cualquier otra cosa” dijo Selena sobre Abel.

