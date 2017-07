Zayn Malik nos muestra cómo enfrenta la ansiedad, los trastornos alimenticios y la depresión ¡Míralo!

El cantante reconoce que tiene que seguir trabajando para resolver algunos problemas.

Zayn Malik es el claro ejemplo de que alcanzar la fama a tan corta edad tiene muchos beneficios, y también un problema conocido como “presión y ansiedad”. Con sólo 24 años, el ex One Direction ha enfrentado en más de una ocasión las consecuencias de algo tan común en esta industria: trastornos alimenticios, depresión, pánico escénico, poca tolerancia. Él está muy consciente de esto y no dudo en compartir su experiencia con Vogue.

“Siento que siempre estoy tratando de trabajar en algunas cosas, en algunos problemas alrededor de algunos temas…” compartió en el introvertido cantante. “Para mí, personalmente, se trata de llegar a no ser una persona arrogante que se toma todo muy en serio. No es que siempre trate de ser pretencioso o decir algo que va a cambiar el mundo. Siento que sólo soy una voz entre millones (de voces)”, dijo abiertamente.

Como recordaremos, Zayn y su novia Gigi Hadid protagonizaron una de las portadas más comentadas de Vogue. Esto indudablemente abrió la puerta para conocer su lado más íntimo, el cual no siempre es el más amable cuando se trata de la fama.

“No soy una persona muy sociable en términos de que me agrade estar en un gran grupo de personas. Cuando empecemos a preparar el lanzamiento del segundo disco la gente me verá un poco más. Me emociona mucho qué pensarán. Creo que ha pasado un año desde que mostré realmente mi rostroy mis cosas”.

Y vaya que no fue un año sencillo para el intérprete de PILLOW TALK.

Su salida de la boy band, la preparación de su primer álbum como solista y dejar atrás algunos demonios, le pasaron factura, llevándolo a repensar la manera cómo debía conducirse y evaluar qué tan prudente era mostrarse en público. Hace un año, a nada de subir al escenario del Capital Summertime Ball, Zayn sufrió un ataque de ansiedad que lo orilló a cancelar su show.

“Desafortunadamente mi ansiedad… a las presentaciones en vivo no ha sido lo mejor para mí. Con la magnitud del evento sufrí el peor ataque de ansiedad en mi carrera. No puedo disculparme lo suficiente, pero quiero ser honesto con todos quienes pacientemente han esperado para verme. Les prometo que haré mi mejor esfuerzo para no decepcionarlos ahora”.

¡Crucemos dedos! Mira la entrevista completa: