Youtube | ¿Quién es Julio y por qué Bruno Mars lo menciona en sus canciones?

… Julio! Get the stretch!

¿Cuántas veces has escuchado el nombre Julio en las canciones de Bruno Mars? Seguramente te habrás preguntado más de una vez ¿quién es JUlio y por qué Bruno Mars lo menciona en varias canciones? Aunque creíamos que el cantante Bruno Mars tenía un cierto tipo de fascinación con este nombre, al parecer este no sería un personaje, sino, todo lo contrario, una persona de confianza del músico.

Bruno Mars menciona a Julio en más de una oportunidad. Exactamente lo hace en ‘Uptown Funk’ y ‘That’s What I Like’.

En ‘Uptown Funk’ encontramos: “Julio! Get the stretch!” mientras que en ‘That’s What I Like’ encontramos: “Julio serve that scampi (Julio!)”

Ya pero….¿quién es Julio?

Mientras muchos creían que Bruno mencionaba a Julio para que rime en sus canciones, en realidad lo hacía para rendirle tributo a su chofer de confianza de nombre Julio, a quien en más de una oportunidad le habría pedido que le acerque la limusina.

De acuerdo a algunos datos en redes sociales, Julio habría servido de mucho apoyo al cantante para vencer sus miedos a los vuelos, y mientras estaba pasando por esa etapa de adaptarse a volar en aviones, Julio decidió llevarlo a todos sus conciertos en una limosina.