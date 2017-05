Y así, Selena Gomez admite que está completamente loca por The Weeknd

Ya lo sabíamos, pero no imaginamos que todo fuera tan intenso….

Es innegable que Selena Gomez está viviendo una de las mejores etapas personales y profesionales de su vida. Por un lado, después de un periodo de ausencia musical regresó con toda la fuerza de Bad Liar y se coronó como una productora exitosa gracias 13 Reasons Why. Por el otro, está más enamorada que nunca, disfrutando –así lo da a entender– una de las mejores etapas de toda relación: la fase “Luna de miel”.

En una entrevista para el programa de radio Power 96.5 Miami, la cantante se dejó escuchar muy cómoda y sumamente feliz por el gran recibimiento que ha tenido su tema recién estrenado, a tal grado que cuando Ivy Unleashed (conductora) le preguntó cuál era la historia detrás de esta canción, Selena dio una extensa descripción que confirmaba cuán enamorada está:

“Es ese sentimiento que tienes cuando estás obsesionado con alguien, cuando todo apenas comienza, algo que yo siempre llamo ‘la etapa de Luna de miel’. Soy una adicta a esa sensación, es la mejor sensación en todo el mundo… Donde estás dispuesto a vestir diferente, comer otras cosas… Pero no es eso lo que quiero promover, más bien esa sensación de que no puedes jugar a que todo está bien. Es como me siento en este momento y no sé como hacerlo… Hace tiempo funcionó para mí, supongo…”

Traducción:

Selena está viviendo una etapa donde quiere experimentarlo todo, donde quiere vivir realmente, donde no quiere aparentar estar bien, sino realmente reflejar que está bien. El único responsable de sentimiento auténtico es solamente una persona: The Weeknd.

Pero no solo eso, la también actriz admitió que muchas cosas han cambiado. Su voz, y lo que quiere cantar, por ejemplo:

“Realmente quería trabajar en algo que reflejara una evolución en la música que había hecho… Ha sido muy divertido probar nuevas cosas (¿Ahora entienden a qué nos referíamos?)… Siempre busco retarme, empujarme a ser mejor… Me gusta probar cosas que sean diferentes…”, aseguró.

http://la.eonline.com/