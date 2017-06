Y así, Iggy Azalea responde las críticas de Halsey

#MejorRespuestaDelAño

Hace algunas días, sin ninguna razón aparente, Halsey reveló que jamás invitaría a Iggy Azalea a colaborar con ella al considerarla una “maldita idiota” que ha despreciado la cultura negra, esto durante una entrevista con The Guardian donde se le cuestionó sobre la canción que hizo junto a Quavo, acusado de homofobia.

Aunque la cantante no dio muchas explicaciones sobre su rechazo hacia Iggy, muchos fans de la intérprete de Mo Bounce tomaron sus palabras como un lamentable intento por llamar la atención. La polémica ha prevalecido desde entonces, pero quizás esté por llegar a su final con la inesperada reacción de Azalea.

“Sí, es un poco raro hablar de alguien sobre quien ni siquiera te preguntaron en una entrevista”, confesó durante un programa de radio Smallzy’s Surgery. Muchos habrían reaccionado de otra manera, tal vez con otra lista de descalificaciones, no así la rapera.

“… Soy una persona famosa y sé que la mayoría de las veces las opiniones de las personas no son precisas. No la conozco, nunca la he tratado… Ella es joven, espero que aprenda a ser, tal vez, menos severa cuando está, digamos, en los mismos zapatos de otra persona. Estoy segura de que ella es juzgada todo el tiempo por personas que realmente no la conocen. Quizás sería bueno para ella tratar de ser más empática con la gente que está en la misma situación”… ¿Madurez?

Para rematar esta cátedra de cómo no perder los estribos ante las críticas, Iggy Azalea trató de justificar de esta manera las palabras de Halsey:

“Creo que le preguntaron algo y se sintió incómoda. Por alguna razón me trajo a la conversación, pensando que había sido una buena manera de desviar el tema. Creo que no funcionó. Pienso que no tengo nada que ver con eso. Fue algo extraño”… Touché.

