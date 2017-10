Y así, Demi Lovato recordó sus días como princesa de Disney ¡Mírala!

Porque no hay nada como ser una hermosa princesa… ¡Y ella lo sabe!

Demi Lovato volvió a sus días de Princess Protection Program cuando se convirtió en modelo de concursos para ayudar a Ellen DeGeneres durante el juego “Wha’s in the Box?”, durante el último episodio de The Ellen DeGeneres Show.

DeGeneres le dijo a los miembros de la audiencia que ella se topó con la ex estrella Disney vestida con un enorme vestido de tul azul, un par de guantes blancos y una brillante tiara, así que la reclutó para su show.

Primero, la cantante de 25 años, quien literalmente fue una princesa en una película de Disney en 2009 junto a Selena Gomez, le dio una repasada rápida a las responsabilidades de una modelo de concursos y luego se dedicó a revelar los premios con algo de magia.

La tarea que debía realizar Lovato vino con un poco de dificultad, y es que ella tuvo que correr de un lado a otro para mostrarle los premios a la audiencia.

La intérprete de Sorry Not Sorry sostuvo su gran vestido para poder moverse de una caja a otra en poco tiempo. Por supuesto, Ellen no pudo evitar burlarse de las habilidades de la estrella para este juego, y dijo bromeando, “Qué bueno que sabes cantar”.

La estrella de Disney tuvo trabajo que hacer, y es que Ellen la hizo correr de un lado a otro intencionalmente.

La host le dijo entre risas, “Nunca ves a las modelos de concursos corriendo hacia la próxima”. Afortunadamente, Demi solo pudo reírse al respecto.

Demi tuvo muy buena disposición para esta labor, sin embargo, tal vez es mejor que se quede haciendo su trabajo de siempre, actuar y cantar.

Lovato visitó The Ellen DeGeneres show para promocionar su próximo tour con DJ Khaled y para discutir detalles de su emocionante documental de YouTube, Simply Complicated.

http://la.eonline.com