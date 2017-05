¡Wow! ¡Justin Bieber dice que está listo para casarse!

Fama, dinero y escándalos. Justin Bieber ya está listo para enseriarse.

Así lo dejó claro el cantante de 23 años cuando reveló recientemente sus deseos para su vida amorosa y el status que quiere para ella.

En los últimos años no ha existido una cosa que haya estado rodeada de más especulaciones y rumores que el corazón de Justin. Hace unas semanas apareció el nombre de Hailee Steinfeld en el mapa como la supuesta nueva novia de Justin, sin embargo, no pasó a ser más que un titular engañoso.

Pero eso no quiere decir que el ídolo canadiense no esté buscando al amor de su vida…

Mientras estaba en uno de sus conciertos del Purpose Tour, hace unas semanas, Bieber se reunió con unos pacientes de Make-a-Wish y participó en una sesión de preguntas y respuestas con ellos.

Durante la entrevista que fue capturada en video, y que más tarde fue difundida en redes sociales, se puede ver cuando le preguntan al cantante y compositor, “¿Cambiarías algo sobre tu vida ahora mismo?”, y en respuesta, Justin explicó, “Honestamente quiero encontrar una novia, en serio quiero una novia”.

¿Alguien se apunta para cumplir los sueños del Biebs?

Y si eso no era suficiente contenido para hacer gritar a muchas, también añadió, “¡Quiero casarme! No ahora mismo, pero, pronto”.

El intérprete de What Do You Mean? también respondió preguntas sobre su ídolo favorito, a lo que aseguró que Michael Jackson era lo más parecido a un ídolo para él; y su canción favorita para interpretar, Purpose.

http://la.eonline.com