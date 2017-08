Wifi Lento: 5 razones y soluciones de porque mi wifi anda lento

Hoy en día casi todos los hogares y oficinas tienen una conexión Wifi. Y algo que se da mucho en esos lugares, es que repentinamente de un momento a otro nos encontramos con un wifi lento, que demora en cargar las páginas o en enviar nuestro correo electrónico.

Es una de las cosas que más desesperan a quienes están tras una PC navegando por Internet, estas conectado y tu señal wifi va mal, tus datos cargan lentos, tu red wifi no responde como quieres, y ya sabes que la velocidad de conexión va extremadamente lenta.

La frustración será mayor si utilizas consultas constantes a la red de redes como por ejemplo haciendo búsquedas en Google, Bing o Yahoo. Ni hablar de si intentas abrir una red social como facebook o twitter, será eterno y pasarás gran parte de la jornada laboral esperando hasta que finalmente llega esa respuesta lenta del servidor.

En España, México, Colombia, Estados Unidos y casi todos los países del mundo desarrollado existe la fibra óptica, algo que nos permite conectarnos a velocidades de hasta 100MB o hasta 300 MBps (MB/s), pero incluso a pesar de tener velocidades tan altas, muchas veces internet va lento y no entendemos por qué.

Lo que debes saber de primera mano, es que al conectarte a un Wifi en vez de hacerlo a una red via cable ethernet ya de por si insume una gran pérdida de velocidad, las redes cableadas son más rápidas que las Wifi, en esto no hay mucha ciencia, es así. Lo que si es raro, es que vaya tan lento incluso conectando por Wifi en algunos casos.

¿Pero por qué sucede que la conexión Wifi vaya lenta? ¿Qué se puede hacer para arreglarla?

¿Porque mi wifi va lento?

Mucha gente confunde velocidad de Wifi con velocidad de Internet y son dos cosas diferentes. La red Wifi puede que vaya perfectamente, pues no es otra cosa que eso, una red inalámbrica. El Wifi de por si no conecta a internet, puedes tener Wifi y no internet.

La mejor prueba que puedes hacer en tu casa para ver si se trata de un problema de la red Wifi lenta, es desconectarte de la red Wifi y probar conectado al router directamente utilizando un cable de red ethernet. Si te va bien así, entonces es indicador de que algo hay mal en tu Wifi, veamos cuáles son las razónes del wifi lento a continuación.

5 razones por las cuales tienes un Wifi lento

Existen muchas razones por las cuales el wifi o tu conexión inalámbrica e internet puede ir lento, vamos a explorarlas hoy y ver de qué se trata realmente.

1. Router mal configurado

Existen muchos routers que al configurarse mal, no aportan toda la potencia necesaria para transmitir los datos de Internet de forma óptima, esto puede causar que al estar varios dispositivos conectados se experimente una baja señal de señal o lentitud en el Wifi.

Nuestra sugerencia si sospechas que puede ser esto: reconfigura o resetea el router a su estado de fábrica, esto dejará el router como la primera vez que lo instalaste. Eso si, tendrás que re-configurar tu conexión a Internet fijo, sea dial-up, ADSL o Fibra óptica.

Si no sabes cómo hacerlo, puedes pedir ayuda a un amigo que sepa de redes Wifi, o bien a un técnico calificado para mejorar la configuración de tu router, pruebe hacer un cambio de canal, correr varios tests y que revisen tu conectividad en general. También puedes leer estos consejos para configurar tu router de manera óptima.

2. Ubicación del Router muy lejana

Si el router Wifi está ubicado muy lejos de ti es probable que la velocidad de internet sea lenta. Casualmente hace pocos días sucedió que compramos un smart tv nuevo, lo colocamos en el cuarto de nuestra casa, que queda a unos 30-40 metros de la sala principal, donde está el router Wifi que brinda internet a todo el hogar, y vaya sorpresa nos llevamos cuando notamos que la conectividad del Wifi del smart tv no era la mejor, de hecho cada cierto tiempo bajaba la señal Wifi.

Ante esto la solución que encontramos y que también te recomendamos a ti es comprar un extensor o replicador de Wifi

sirven para amplificar la señal inalámbrica del router hacia otros lugares más lejanos donde normalmente llega con poca señal wifi, en nuestro caso hemos colocado un NETGEAR AC750 WiFi Range Extender (EX3700-100NAS) que cuesta $40 dólares en Amazon y funciona de maravilla.

Si en tu caso no puedes comprar un amplificador wifi, nuestro consejo es que trates de re-ubicar el router wifi de tu casa para tenerlo en otro lado más cercano a los lugares y áreas de tu hogar donde estás más tiempo presente.

Consejos para una ubicación ideal del router wifi

Busca un lugar central en tu casa, el centro de la casa suele ser el mejor escenario desde donde llega la señal de Wifi a la mayoría de los cuartos, cocina, baño y patios. Ubica el router lo más alto que puedas, ya que envía las señales y ondas de conectividad hacia abajo. No lo pongas pegado a otros dispositivos electrónicos, ya que podrán bloquear o interferir con la señal del Wifi. No lo ubiques contra una pared, muchas veces al colocar el router así se suelen bloquear la señal de Wifi y esta no puede circular libremente.

3. Antenas del router Wifi mal alineadas

Parece algo ilógico y que no todos creen que afecta, pero la posición del router y por sobre todo la de sus antenas como vienen por defecto afecta y mucho.

Muchos modelos de routers traen consigo dos pequeñas antenas wifi que sirven para mejorar la conectividad que brindan al espacio donde se ubica el router. Pues sucede que si estas antenas están mal alineadas o ubicadas, la velocidad del router bajará considerablemente.

A diferencia de lo que hacen la mayoría (colocar ambas antenas hacia arriba), las antenas del wifi deben alinearse de forma perpendicular, es decir: una vertical, hacia arriba, y la otra horizontal, de costado.

Las antenas nos aseguran una mejor emisión de las ondas Wifi, y si todas están hacia arriba hay chance de que cuando vayas a conectar una de ellas no esté apuntando hacia tu lugar, por eso es mejor tener las dos en direcciones diferentes y perpendiculares. Hacer este pequeño truco mejora la señal y por lógica también mejora tu velocidad notablemente.

4. Alguien te está robando Wifi

Esta es otra de las cosas que suceden a menudo, has puesto un Wifi con un password o contraseña muy débil, y tu vecino técnico en informática te ha hackeado el router, logrando así ingresar a tu red y disfrutando de tu conexión a Internet. Notarás especialmente lentitud si está mirando películas o escuchando música online.

Para evitar que roben tu Wifi lo que debes hacer es colocar una contraseña difícil, y también que cambies la contraseña cada cierto tiempo, 2 veces por año está bien. A su vez debes también mantener los drivers de tu router actualizados con los últimos parches de seguridad.

Saturación de la red Wifi

Muchas veces el problema no es alguien te está robando wifi, sino que en tu hogar u oficina son muchas personas conectadas a la vez y todos están navegando, enviando correos, abriendo redes sociales, escuchando música o mirando películas online, y esto hace que el wifi vaya lento, el caudal o ancho de banda de la red no es suficiente para satisfacer la demanda.

Si esto te sucede, intenta que durante horas pico no miren películas o series online, suelen ser las más demandantes en cuanto a consumo de transferencia de datos.

Otra solución es directamente hablar con tu operadora de Internet (ISP) y solicitar un cambio a una velocidad mayor para tu ADSL o fibra óptica.

Saturación de tu proveedor de Internet

En algunos operadores existe lo que se llama sobre-venta o overselling, ocurre que venden el servicio de Internet a más personas de las que pueden soportar. El resultado es que en horas pico y días de mucho uso, muchas personas ven su velocidad de internet lenta, es decir, estás navegando a menos velocidad de la contratada pues tu operador debe servir a más personas conectadas que lo normal.

En estos casos puedes hacer un reclamo a tu proveedor / operadora y ver qué solución te plantean, o bien esperar a que pase un rato la hora pico y baje el consumo en general. Es ideal para estos casos hacer un speed test como el que ofrece Ookla.

5. PC o navegador lento

Recuerda probar si son todos los dispositivos que te van mal, como tu móvil, desktop pc, laptop, smart tv, o bien es sólo en uno, como la PC.

Muchas veces tener internet lento no significa que sea problema de nuestra operadora o proveedor de internet, y mucho menos de nuestro Wifi. En algunas ocasiones lo que va mal es nuestro ordenador. Cuando el PC va mal, todo va mal, navegadores, correo, redes sociales, etc, a ti te parecerá que tienes wifi lento windows 10 pero quizás no sea sólo un tema Wifi, sino del sistema operativo.

En estos casos siempre es recomendable actualizar nuestra versión del sistema operativo, limpiar el PC o limpiar Mac, actualizar nuestros drivers, y verificar también que nuestra PC con Linux, Mac o Linux no tenga ningún virus o malware.

Finalmente si eso no va bien, quizás lo que necesites es optimizar tu navegador, puedes ver varios artículos sobre cómo Optimizar Firefox, o bien si utilizas el navegador de Microsoft como acelerar Internet Explorer en Windows.

Consejos extra para acelerar tu Wifi

Wifi lento en el movil

Muchos usuarios móviles se hacen preguntas como estas: ¿porque el wifi en mi celular es lento y no en el PC? ¿Tengo wifi lento en iphone? ¿Que hago?

Lo cierto es que este es otro escenario bastante común. Muchas veces nos pasa que vemos el wifi lento en el movil, si ves que te va tienes wifi lento en android puede deberse a que estamos conectados a 3G o 4G, y no al Wifi.

Y segundo punto, muchas veces la configuración del Wifi en el móvil se vuelve corrupta y es necesario borrarla y activarla nuevamente, intenta eso si ves que el Wifi va lento en el móvil.

Conclusión

Hemos visto varias razones por las cuales puedes tener un Wifi lento, algunas pueden ser directamente problema del Wifi, como aveces de la red, las operadoras de internet, o bien de nuestra PC o navegador mismo. La mayoría de routers te permitirán ingresar a su configuración para dejarlos con un rendimiento óptimo.

Sigue estos consejos paso a paso y deberías tener un una mejoría notable en la velocidad de tu conexión. La lentitud que percibías al principio en tu ordenador debería haber mejorado mucho. Si tienes más dudas o consultas, pregunta desde abajo en los comentarios que entre todos te ayudamos.

