Vuelve Super Nintendo Classic Edition con 21 Juegos Retro

En Japón el lanzamiento se realizará con algunas modificaciones, por ejemplo: no se incluirá EarthBound, Punch-Out ni Castlevania. Por el contrario, en el país nipón se agregará el juego The Legend of the Mystical Ninja, Fire Emblem: Mystery of the Emblem y Super Soccer.

¿Qué te parece este nuevo lanzamiento de Nintendo?

