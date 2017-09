Video | Camila Cabello cantó Havana en The Tonight Show

Así fue la presentanción de Camila Cabello en el programa de Jimmy Fallon

Camila Cabello continúa promocionando su más reciente single, Havana, y no pdía dejar de pasar por The Tonight SHow, el programa de Jimmy Fallon. La ex Fifth Harmony no solo fue para presentar su canción sino que también tuvo una conversa divertida con Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Camila sobre la anécdota que vivió en una divertida fiesta de Halloween con Taylor Swift. La cantante contó sobre cómo se armó un ivrtio disfraz mientras Taylor Swift se disfrazó de abuela.

Pero el gran momento llegó cuando Camila Cabello se subió al escenario y cantó Havan.

El saxofón y el pausado compás de ‘Havana’, fueron la combinación perfecta para que Camila Cabello pueda desenvolverse sin ningún problema. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el movimiento de caderas tan sensual de la joven estrella.

Con este nuevo tema, Camila Cabello le reitera su amor a Cuba, a la Havana, insistiendo que allí se encuentra “la mitad” de su corazón.