¿Usas sombra y cuando abres los ojos no se ve? Entonces debes saber estas 5 cosas

Chicas, tengo un problema. Resulta que después de pintarme con sombra los ojos, cuando los abro, ¡es como si nunca me hubiera maquillado! No sé por qué, pero mis párpados nunca se ven pintados. Por fortuna tengo una amiga que sabe de maquillaje y me aconsejó qué hacer en caso de «párpados encapuchados», como los llamó.

¿Quieres saberlo? ¿Tienes el mismo problema que yo? Entonces sigue leyendo que estos consejitos te van a venir como anillo al dedo.

1. Mira hacia adelante

La mayoría de nosotras, que tenemos ese problema, siempre cometemos el error de mirar hacia abajo o a los lados. Si quieres que la sombra se vea, lo que debes hacer es mirar hacia adelante al espejo al maquillar tus ojos. Esto te permitirá ver con claridad cada pliegue antes de maquillarte y que la sombra no quede escondida.

2. Aplica la sombra por encima de los pliegues de los párpados

De esta manera te asegurarás que la sombra para ojos se vea a pesar de tener los ojos abiertos.

shvili/iStock/Thinkstock

3. Utiliza imprimación

Otro problema que tenemos es que el maquillaje termina manchando ciertas áreas que no tendrían por qué estar sucias. A lo que me refiero es que, cuando te pintas con delineador y sombra y abres los ojos demasiado rápido, ¿no notas que hay manchas negras en lugares donde no debería haberlas? Pues bien, la solución está en utilizar imprimación en los ojos. Solo debes maquillarte y aplicarlo por encima. No solo lo fijará sino que además lo hará mucho más duradero.

4. Prueba el maquillaje en línea recta

Puedes aplicar el maquillaje en línea recta si aún no tienes mucha experiencia en la colocación de sombras. Toma un pañuelo y colócalo en la esquina exterior entre la nariz y la ceja. Pon la sombra desde el centro del ojo hacia el pañuelo. Esto le dará a tus ojos otra perspectiva y la sombra será mucho más visible. Para darle un toque final, agrega un poco de sombra a los párpados inferiores y a las pestañas.

malyugin/iStock/Thinkstock

5. Una buena opción: el cat eye

Sin lugar a dudas, el estilo cat eye es el mejor amigo de una chica con párpados encapuchados. Simplemente deberás hacer trazos con delineador alargados hacia afuera como puedes ver en la imagen. No solo hará que tus ojos se vean más sensuales, sino que no se ocultará tu maquillaje, ¡nunca!

Por fortuna el maquillaje siempre viene en nuestra salvación. Como verás existen diferentes tips que puedes poner en práctica para verte siempre increíble, ¡pruébalos!

http://www.vix.com