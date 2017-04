¿Tu pelo queda pesado y graso después de lavarlo? Esto estás haciendo mal

Cientos de veces me ha tocado ver que piensan que tienen el pelo extremadamente dañado y extremadamente seco, pero no siempre es así, por lo que cuando utilizan un producto para este tipo de pelo, generalmente suele quedarles pesado e incluso sucio. Al utilizar este tipo de productos, si no se necesitan de verdad, se sobrecarga la hebra capilar logrando un efecto no deseado, como lo es la grasitud en el pelo.

Otro error bastante común es saturar el pelo de productos, por ejemplo cuando se aplican acondicionador y máscara juntos, haciendo nuevamente que el pelo quede pesado y grasoso. Siempre se debe usar uno de estos dos productos, se pueden alternar, pero no utilizarlos simultáneamente en el mismo lavado. Lo mismo ocurre cuando aplican máscaras, sérum de brillo, protector para calor y crema para rulos; sin duda ese exceso de productos provoca que tu pelo quede totalmente saturado. Mejor elige productos que cumplan varias funciones en uno mismo, para evitar así la sobrecarga de éstos.

He conocido algunas mujeres que hacen justamente el otro extremo, es decir, no utilizar ni acondicionador ni máscara, pues dicen que les deja el pelo pesado y grasoso. ¡Esto es un error! Si el producto les deja el cabello pesado, lo que deben hacer es preferir acondicionador en vez de máscara, y que sea liviano, pero no suspender su uso, pues el shampoo abre las cutículas de la fibra capilar para que salga la suciedad e impurezas, y si no sellamos estas cutículas con un acondicionador o máscara, nuestro cabello quedará expuesto a todas las agresiones externas, dañándose, y además lucriá poroso y opaco. Por esta razón es que siempre se debe utilizar acondicionador o máscara de medios a puntas, deslizando con la mano hacia abajo.

Algo que muchas mujeres hacen –en general por apuro– es planchar el pelo todavía húmedo o mojado, lo cual indudablemente lo daña. Salvo que se trate de planchas a vapor, para usar una plancha convencional se requiere que el pelo esté 100% seco. Lo ideal es siempre secarlo en su totalidad, aplicar un protector de calor y después de eso pasar la plancha, pero nunca aplicar calor directo en húmedo, sean planchas u onduladoras.

Quienes sufren de grasitud excesiva en el cuero cabelludo tienden a lavarse el pelo todos los días, pues sienten que no les dura limpio; lo que la mayoría no sabe es que al lavarlo todos los días se estimulan aún más las glándulas cebáceas, y por ende la producción de grasitud. Lo recomendable es lavarse el pelo día por medio; al principio sentirás que está sucio y grasoso, pero de a poco irás acostumbrando a tu cuero cabelludo a producir menos grasa y tu pelo logrará estar limpio entre lavado y lavado.

Un consejo importante que les voy a dar –ya que en el 99% de los casos en que he visto este error el resultado ha sido terrible– es el clásico “pastelero a tus pasteles”. Entréguenle su pelo a un profesional, un buen profesional, para cortarlo o hacerse coloración, los resultados siempre serán muchísimo mejores, y evitarán gastar tiempo y dinero arreglando un desastre.

Todos hemos errados por ignorancia o falta de información, lo cual es totalmente normal, pero ya sabes cómo evitar estos problemas y lograr los efectos que deseas. Ya no hay excusas para seguir cometiendo los mismo errores. Cambia los malos hábitos por aquellos que contribuyan a la salud de tu pelo, como realizarse masajes capilares con frecuencia. ¡Recuerda que para estar bien hay que cuidar de la cabeza a los pies, partiendo por el pelo!

http://www.nuevamujer.com/