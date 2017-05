Tres estilos de maquillaje ideales para los proms este 2017

Se acerca el verano, pero no podemos dejar pasar la temporada que muchas jóvenes esperan durante muchos años: ¡la de los proms! Con su llegada, surgen interrogantes de parte de las graduantes relacionadas al arreglo personal que llevarán esa noche tan especial.

Como una manera de ayudarlas, Maybelline Puerto Rico compartió tres looks diferentes que podrán recrear sin mayores complicaciones.

Hollywood

El look de diva de Hollywood es uno que no pasa de moda. Los labios en tonalidades rojas siguen súper in para esta temporada, aparte de que añaden un toque de glamour. La clave está en resaltar un área del rostro para que no luzcas muy sobrecargada, por lo que un maquillaje sencillo, con pestañas bien definidas y un poco de iluminador son el complemento ideal si quieres acentuar los labios.

Sirena moderna

Para cerrar el año escolar y recibir el verano con estilo, incorporar el color azul a tu maquillaje te hará lucir como una sirena moderna, sin perder el glamour. Puedes conseguir este look creando el famoso “cat eye” con delineador azul turquesa y añadiéndole sombra del mismo color para intensificar la mirada. Igualmente, las pestañas deben estar bien definidas y el rostro bronceado.

Glow romántico

Si quieres lucir natural y resaltar tus facciones, este “no-makeup makeup look” de seguro logrará atrapar miradas. Primero deberás aplicar base en todo el rostro para que el maquillaje perdure toda la noche. Utiliza colores neutrales en los ojos y resalta las pestañas para una mirada definida.

¿El secreto? ¡Ilumina el rostro! Aplica un iluminador con la punta de los dedos en el hueso del pómulo, lagrimal del ojo y el tope del labio superior. Añade rubor en tonalidades rosadas claras y utiliza un labial el color nude para completar el look.

http://www.nuevamujer.com