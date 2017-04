¡Todo vuelve! 7 prendas de las que no deberías deshacerte

Sabemos que lo que fue moda ayer, será moda mañana. Todo vuelve, con pequeños cambios pero básicamente con muchas cosas iguales.

Cuando era adolescente estaban de moda los mismos pantalones que mi madre había usado en su adolescencia y que mi abuela guardaba, por lo que pude aprovechar bastante de la ropa que mi madre había usado ¡y estar a la moda!

Antes de deshacerte de estas prendas, será mejor que lo pienses.

1. Crop Tops

Para vestir un top, basta con que te guste y te sientas cómoda con tu cuerpo. Es una prenda versátil, la puedes usar con faldas y con pantalones, para el día y para la noche.

2. Jeans acampanados

¿Recuerdas los jeans acampanados que se usaban en los 90? Pues no te deshagas de ellos porque están volviendo. Sin duda una gran noticia para quienes no les gustan o no les quedan bien los skinny jeans.

3. Gargantillas

Las gargantillas siempre me parecieron elegantes, así que estoy feliz de que estén volviendo a ponerse de moda.

4. Estilo grunge

¿Fan de Nirvana? ¡Entonces amarás volver a vestirte en estilo grunge! Saca la ropa del armario y empieza a armar tus nuevas combinaciones para este año.

5. Pendientes grandes

Sé que no todas las mujeres se sientes cómodas con pendientes grandes, pero si eres de las que les gusta ¡amarás volver a ponértelos!

6. Calientapiernas

Y no necesariamente porque hará frío, ¡están de regreso!

7. Bandanas

¿Cómo olvidar las bandanas? El mundo de la moda tampoco lo olvidó y este año vamos a usarlas de nuevo.

Así que mejor no te deshagas de nada, porque muchas modas del pasado están volviendo y lo que no uses este año ¡quizás lo uses el próximo!

http://www.vix.com