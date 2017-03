Tips para no quedarse sin espacio en su celular

Agotar la batería y quedarse sin espacio son los dos principales problemas con que se puede encontrar si posee un smartphone Android o un iPhone.

Por mucha memoria que tenga nuestro dispositivo, el día menos pensado te aparece un mensaje del tipo “la memoria está a punto de agotarse. Deberías liberar espacio”. Pero

Evitar quedarse sin espacio no es tan difícil como parece. Basta con seguir estos consejos de América Economía y convertirlos en hábitos con los que seguir disfrutando del día a día de su teléfono móvil sin saturar la memoria.

Si no está sucio no tiene que limpiarlo



La manera más rápida de no tener que limpiar algo es no ensuciarlo. O si lo prefiere, si no rompe algo no tendrá que arreglarlo.

Lo habitual es instalar aplicaciones sin parar, compartir videos y fotos y probar todos los juegos de moda, aunque luego los abandone a los pocos minutos de utilizarlos.

¿Realmente necesita instalar cada app que ve en Google Play, App Store o que recomiendan por internet? Y una vez instalada y probada, si no le satisface, ¿por qué no borrarla? Si la necesita en otra oportunidad la instalará de nuevo.

Los fotógrafos recomiendan disparar varias veces sobre el mismo objeto para lograr la mejor foto. Pero una vez se ha quedado con la mejor toma, no olvide eliminar las demás.

Con los juegos ocurre igual. Ocupan mucho espacio y aunque hay cientos de juegos muy divertidos, al final se acabas encariñando de dos o tres. Los demás, desinstálelos y ya los recuperará cuando tengas tiempo o ganas de jugar con ellos.

Vigilar a los sospechosos habituales



Cada app pone su granito de arena para dejarlo sin espacio en su móvil, pero hay algunas que bien por su naturaleza o porque las usa a diario, se llevan el primer premio.

Es el caso de WhatsApp, Facebook o Instagram. Pasamos mucho tiempo hablando y relacionándonos por redes sociales y mensajería instantánea, y es inevitable que se acumulen conversaciones, fotos y otros archivos compartidos.

No cuesta nada vigilar estas apps y ver cuánto espacio están ocupando para limpiar conversaciones antiguas o eliminar archivos que podrá descargar más adelante. Es más, las últimas actualizaciones van enfocadas a permitirte ver eso con más claridad.

Una revisión a fondo de vez en cuando



Ya tenemos controlado nuestro día a día. Bien. Ahora toca echarle un ojo al smartphone una vez al mes, por ejemplo.

¿El propósito de esta revisión? Dedicarle unos minutos a revisar las apps y juegos instalados y comprobar qué no usamos nunca. ¿Realmente los necesitamos instalados? ¿Podemos vivir sin ellos? Seguirán en Google Play / App Store.

¿Y los videos, fotos o música? Elimine las copias o las malas tomas y quédese sólo con las buenas.

La nube es su aliada

iCloud y Google Drive son una buena manera de liberar espacio en nuestro smartphone. Ambos se integran perfectamente en su respectiva plataforma (iOS, Android) y sirven tanto para hacer una copia de seguridad de todo el contenido sensible como para subir sus fotos y vídeos automáticamente. En el servidor quedará una copia de gran calidad mientras que en su dispositivo tendrá una copia que ocupe menos espacio.

Además, si se queda sin espacio, siempre puede ampliar su espacio comprando más gigabytes. Hoy en día los precios son muy bajos e infinitamente más económicos que adquirir un nuevo teléfono sólo porque se queda sin espacio de almacenamiento.

Otra ventaja de usar la nube es que los archivos que genere desde su smartphone serán accesibles desde sus otros dispositivos: tablet, computadoras, etc.