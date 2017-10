Tienes que ver el nuevo look de Ariana Grande ¡Mira lo que le hizo a su cabello!

Puede que no juegue mucho con sus peinados, pero sí con su color.

¿De qué color es el pelo de Ariana Grande? La respuesta es: sombras de gris.

Durante el fin de semana la estrella pop de 24 años reveló su nuevo color de cabello en Instagram. Y a pesar de que parece púrpura, ella le aseguró a los fans que “es gris”. Chris Appleton, entre cuyos clientes están Kim Kardashian y Jennifer Lopez, dijo que es un tono metálico: “AMO las vibras plateadas”.

Josh Liu ayudó a Appleton a llevar el color de Grande de un tono “bronde ombré” a gris. Antes de compartir el look con sus fans, Grande le pidió a Patrick Ta que la maquillara (con la asistencia de Carly Fisher).

“Nuevo look quién esta”, bromeó Ta en Instagram.

Las dos fotos de Grande tuvieron filtros de Snapchat superpuestos.

Grande usó una peluca de un color similar en el videoclip de Focus, estrenado en 2015.

La intérprete de Side to Side estrenó su nuevo look “ombré” en junio, refiriéndose a ella misma como “moonlightbae”. Y Defendió su famosa cola de caballo en una publicación de Facebook en 2014, donde escribió, “Uso extensiones pero en una cola de caballo porque mi pelo verdadero está tan roto que luce absurdo cuando lo dejo caer. Intenté usar pelucas, lucen RIDÍCULAS”.

Grande no tiene intención de dejar de usar su cola de caballo. Como le dijo a Byrdie el año pasado, “No tenía ni idea de que se iba a volver algo importante. Es como me gusta llevar el pelo. Es como siempre me ha gustado. Me pueden ver en cuarto grado con una colita a un lado. Nunca esperé que fuera tan importante. Estoy cómoda con eso y siento que hay mil maneras diferentes de usar una cola. ¡Un millón!”.

Y aunque está cada vez más dispuesta a cambiar su estilo, Grande explicó, “Me da mucha felicidad, honestamente. Cada vez que me hago un peinado es una sorpresa. Se me olvida lo mucho que me encanta, luego me lo vuelvo a amarrar y me digo, ‘Amo este look, ¡oh, chica!’. Cada vez que me lo amarro es como si fuera la primera vez. Es amor verdadero”.

http://la.eonline.com/