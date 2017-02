¿The Weeknd se burla de Justin Bieber en su nueva canción?

Esta novela tiene para rato.

Mucho se está hablando del romance entre Selena Gomez y The Weeknd. Desde que inició el 2017, ya se han convertido en la pareja más comentada en las redes sociales. Sin embargo existe un tercero y es el eterno ex de Selena. Nos referimos a Justin Bieber.

Días atrás vimos como Justin Bieber ninguneó las canciones de The Weeknd cuando un paparazzi le preguntó. Ahora tal parece que The Weeknd ha decidido vengarse con lo mejor que sabe hacer: crear música.

The Weeknd lanzó nueva canción titulada Some Way y para muchos la letra es una declaración de guerra a Justin Bieber. ¡Veamos!

“Creo que tu chica, creo que tu chica se enamoró de mí. Acabo de tomar a esa chica y sé que te duele de alguna manera, ella sólo quiere a un chico como yo, y te duele de alguna manera”: Dice parte de Some Way de The Weeknd.

¡Auuuch! Eso debe doler, no Justin?

Pero eso no es todo, parece que Abel también tenía mucho que decir sobre su ex Bella Hadid, pues en otro verso de la canción dice: “Ninguna de mis chicas, de mis chicas va a sobrepasarme”.

¿Creen que realmente esté dedicada a Justin, o la letra es simple coincidencia?