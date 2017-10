Te decimos cómo lograr las ‘spider lashes’, la nueva tendencia en pestañas

Hay una nueva tendencia de belleza que está causando furor en Internet. Y no nos referimos a las pelucas para cejas o al maquillaje de coronas en los párpados. ¡Mucho menos a las pecas doradas! Estamos hablando de una nueva técnica para que tus pestañas luzcan con mayor volumen: spider lashes.

Para lograr este efecto, que es similar al de las pestañas postizas, sólo necesitas tu enchinador, tu máscara de pestañas favorita y un poco de talco para bebé. Primero riza tus pestañas como normalmente lo haces, procurando que el enchinador quede exactamente en la base de las pestañas.

Después péinalas con un cepillo para pestañas o para cejas. Si no tienes uno, puedes utilizar un aplicador de rímel pero que esté limpio, sin nada de producto. Posteriormente, coloca un poco de talco para bebé sobre las pestañas, puedes ayudarte de un cotonete o hisopo.

Coloca una capa de máscara de pestañas, después otra capa de talco para bebé y por último una segunda capa de rímel. Coloca dos capas de máscara sobre las pestañas inferiores (ahí no utilices el talco). Para finalizar, es muy importante que separes tus pestañas con pinzas de depilar o un cepillo para cejas. Hazlo con mucho cuidado para no romperlas y para que no queden apelmazadas, de lo contrario sí parecerán patas de araña y ese no es el efecto que queremos (como podrás observar en esta foto).

¿Qué te parece esta técnica? ¿Te animas a probarla?

https://www.vix.com/