¿Te casarías con un vestido hecho de papel higiénico? Estos diseños para novias te sorprenderán

Los nuevos diseños para vestidos de novia nos siguen sorprendiendo. Si alguien te dijera que puedes casarte en uno hecho de papel higiénico, ¿cómo te lo imaginarías?

A través del concurso “Toilet paper wedding dress competition”, organizado por la empresa Cheap Chic Weddings, varios diseñadores en Estados Unidos crearon piezas únicas para novias. Lo único que utilizaron para sus creaciones fue papel de baño, pegamento, cinta adhesiva, agujas e hilo.

Para el concurso, que este año celebró su edición número 13, participaron un total de mil 500 diseñadores, de los cuales se escogieron a 10 finalistas. El pasado 20 de julio protagonizaron un desfile Nueva York en el que mostraron sus diseños para competir por el premio de 10 mil dólares.

La ganadora del concurso fue una madre de dos hijos, quien hizo el vestido en su tiempo libre. Pero el concurso no se acaba ahí, la franquicia “Ripley’s Believe It or Not!”, que exhibe cada año algunos de estos vestidos, donará 20 de las piezas que concursaron a novias que estén en crisis luego de que la marca de Alfred Angelo, que fabrica vestidos para novias, se declaró en bancarrota la semana pasada.

Aquí te mostramos algunos de los diseños que participaron en el concurso, ¿cuál es tu favorito?.

