Taylor Swift rompe nuevos récords gracias a Look What You Made Me Do ¡Mira!

Taylor Swift rompe nuevos récords gracias a Look What You Made Me...

Qué poco le duró el gusto a Despacito.

Look What You Made Me Do se ha convertido en un nuevo hito en la carrera de Taylor Swift y la industria de la música. A menos de 48 horas de su estreno, el polémico videoclip –que no deja de inundar el Internet con teorías de conspiración sobre los mensajes e indirectas que hay en él– ha roto récords que a otras canciones les tomó meses, o hasta un año, alcanzar.

Por un lado, y a partir de ahora, Taylor podrá presumir que su video es el más visto en la historia de YouTube. En menos de 24 horas el clip dirigido por Joseph Kahn generó más de 28 millones de reproducciones, quitándole este honor Despacito y superando (por mucho) el video de Hello de Adele.

Asimismo, tras haber regresado a Spotify, el sencillo ha alcanzado más de 10 millones de reproducciones, y por supuesto, el número sigue en aumento.

Además, tomando en cuenta que no todos los lyric videos de la música son realmente exitosos, LWYMMD se conviertió en la excepción. El video con sólo la letra de la controversial canción ha generado más de 19 millones de views, rompiendo el récord que The Chainsmokers y Coldplay tenían por Something Like This.

¿Aún alguien duda de que Taylor Swift regresó más fuerte que nunca?

http://la.eonline.com/