Taylor Swift reaparece para decirle unas cuantas cosas a Ed Sheeran

Así de relevante es Ed Sheeran en la vida de Taylor.

Taylor Swift siente algo muy especial por Ed Sheeran, algo que trasciende el sentimiento de un amor platónico, un noviazgo o una simple colaboración profesional. La intérprete adora a su amigo y por él es capaz de reaparecer para compartir con el mundo entero su gran admiración luego de que Sheeran fuera nombrado una de las 100 personalidades más influyentes según la revista TIME.

Con un “Como todo joven precoz y pelirrojo creciendo en Framlingham, Suffolk, Ed Sheeran decidió que quería ser músico…” Swift vuelve a dar señales de vida en un ensayo que compartió precisamente con TIME.

“Comenzó a escribir canciones y a tocar varios instrumentos como muchos otros, pero algo diferente sucedió en una de las más carreras más impresionantes de la música… Ed dejó de ser un chico para convertirse en un tanque… Su reacción a cualquier idea que fracasa es proponer una nueva de manera inmediata. Él es un luchador que vuelve a ponerse de pie antes de que notes que ha sido noqueado…”, reconoce la cantante.

Y aunque la joven intérprete más controvertida de la industria reconoce todas esas cualidades en Sheeran, también describe que para él fue difícil creer que algún día lograría el reconocimiento del que actualmente goza:

“Hace algunos años… Ed me dijo ‘Nunca voy a ganar un Grammy’. Sí vas a ganar, le dije… Semanas después… me dijo ‘Tienes que escuchar esto’. Era Thinking Out Loud, la Canción del Año en los Grammy Awards 2016… Felicidades a mi amigo Ed, felicidades por el legado que has construido…”, concluye.

Esto podría llamarse “amistad desinteresada”. Bien por Taylor.

El ensayo completo puede consultarse en TIME.

http://la.eonline.com