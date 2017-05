Taylor Swift prepara nuevo material discográfico

Ya desde hace un tiempo que no se conoce la actualidad de Taylor Swift y esto se debe a que ella ha decidido alejarse de la vida pública, para solo enfocarse en la música. Según el portal E News la cantante está escribiendo nuevo temas y en los próximos días estará anunciando su última producción.

Y es que si no fuese porque después de varias semanas la artista publicó una foto en su cuenta de Instagram, muchos no habrían preguntado por su actualidad. En el post que compartió el pasado miércoles se le ve junto a sus amigas a ritmo de Want You Back. “Quiero repetirla para siempre” escribió la cantante.

Si bien para el público está oculta, no lo está para la gente más cercana pues visita a sus amistades o envía regalos, lo mismo con su familia. Es decir su tiempo lo divide de esa forma por lo que tener una imagen pública en este momento no entra en su agenda. Según el mismo portal de noticias, ella está ansiosa de sacar el nuevo disco.