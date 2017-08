Taylor Swift no escatimó en gastos para crear “la venganza” más vista, escuchada y analizada del mundo

Taylor Swift se rodeó de las más finas y caras joyas para burlarse de sus “enemigos”.

Look What You Made Me Do pasará a la historia como el videoclip más estudiado del mundo entero. Los mensajes ocultos y todos los elementos que integran el video de casi cuatro minutos siguen sonando con fuerza, sobre todo desde que se revelara que nada de lo que la cantante usó para su video era de fantasía.

De acuerdo a información de Page Six, la tina repleta de diamantes –que algunos afirman es una burla al robo que Kim Kardashian sufrió en París– son genuinas y extremadamente costosas.

Según señala el medio, las joyas diseñadas por Neil Lane (uno de los diseñadores de joyas más asediados de Hollywood ) tienen un valor aproximado de 10 millones de dólares, lo cual supuso que la filmación de esa escena estuviera plagada de mucha seguridad.

Esta “venganza” no sólo fue impactante, sino también muy costosa. ¿Habrá valido la pena dicha inversión? Los récords que ha alcanzado la canción en menos de una semana indica que sí.

http://la.eonline.com/