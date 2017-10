¿Taylor Swift espía a sus fans en Instagram?

Algunos fans con suerte tuvieron encuentros digitales con Taylor Swift.

Durante el fin de semana, los Swifties descubrieron que su cantante favorita estaba haciendo apariciones en sus cuentas de Instagram. Ya fuera durante transmisiones en vivo o votando en sus encuestas, Taylor invadió los perfiles de sus seguidores… y ellos definitivamente no estaban listos para eso.

Por suerte, algunos Swifties pudieron hacer capturas de pantalla de los comentarios de Swift y las compartieron en las redes sociales para que todos las disfrutáramos.

Durante sus momentos en Instagram, Taylor reveló información vital sobre su música y sus gatos. Mira:

Taylor Swift News @TSwiftNZ

Taylor’s response on a fans Instagram live when asked about the 10 minute version of All Too Well – “ITS SOMEWHERE IN A DRAWER”

En una de las transmisiones en vivo de un fan, le preguntaron a la cantante de 27 años una de las preguntas que sus fans de todo el mundo desean ver respondida: ¿Dónde está la versión de 10 minutos de All Too Well, una de las canciones favoritas de sus seguidores?

En una captura de pantalla publicada en Twitter, Swift respondió en mayúsculas sostenidas, “ESTÁ EN ALGÚN LUGAR EN UNA GAVETA NO SÉ”.

Taylor Swift News @TSwiftNZ

“the cats are alive and well. Still very fuzzy.” – Taylor to a fan on Instagram live

Swift mantiene un perfil bajo desde hace un tiempo, por eso sus fans ahora se preguntan cómo están sus gatas Meredith y Olivia. Swift respondió en un Instagram live de otro fan. “Las gatas están vivas y bien”, dijo Swift. “Todavía muy peludas”.

Taylor Swift News @TSwiftNZ

Taylor has been creeping again on Instagram and voted ‘Yes’ in a fan’s poll asking whether the #reputation era will live up to previous ones

Cuando Swift vio una de las encuestas de una fan preguntando si debería pedirle a su crush que la acompañara al baile de graduación, ella votó: “Diablos, sí, ve por él”. Y en otra encuesta la cantante votó “sí” en respuesta a si la era Reputation será tan importante como las otras de Swift.

Taylor Swift News @TSwiftNZ

Taylor had a conversation with a fan via Instagram dm today

Swift también le envió un mensaje directo a una fan y compartió su opinión a través de Instagram live. “Estos Instagram live son muy divertidos, siento que descubrí un mundo nuevo”.

¡Qué bien se siente ser acosado por Taylor!

El nuevo disco de Swift, Reputation, se estrenará el 10 de noviembre.

http://la.eonline.com