Taylor Swift crea una ‘app’ para comunicarse con sus fans

Los seguidores de Taylor Swift están de suerte. La estrella del pop ha creado una aplicación pensando en sus fans en la que podrán conocer en exclusiva todas las novedades de la cantante, además de interactuar con ella a través de mensajes o diferentes concursos. The Swift Live llegará a finales de este año para iOS y dispositivos Android, pero la versión beta estará activa próximamente en algunos territorios para que coincida con el lanzamiento del nuevo álbum de la artista, Reputation, el próximo 10 de noviembre. La artista tiene 104 millones de seguidores en Instagram.

La aplicación, que es similar a Instagram pero diseñada totalmente en torno a Taylor Swift y su comunidad de fans, incluye música, fotos, vídeos y noticias de la cantante e, incluso, emoticonos personalizados, llamados Taymojis. Además, tiene un chat donde podrán hablar y conocerse entre los seguidores y la propia Swift también interactuará con ellos a través de mensajes y concursos sobre ella.

“Creo que os va a gustar. Quiero decir, lo espero. Sería…ideal que así fuera”, ha bromeado la intérprete de Look What You Made Me Do en el vídeo de presentación de la app publicado el miércoles.

Para llevar a cabo esta red social personalizada, Swift se ha asociado con el desarrollador de juegos Glu Mobile, la misma empresa que ha creado los juegos móviles dedicados a algunas celebridades como Kim Kardashian (Kim Kardashian: Hollywood), Katy Perry (Katy Perry Pop) o Britney Spears (Britney Spears: American Dream).

Aunque con The Swift Live la artista, de 27 años, se acerca a sus fans de manera directa, esta plataforma no es la primera que crea Swift pensando en sus seguidores. El pasado mes de septiembre, la estrella del pop lanzó la plataforma Taylor Swift NOW, una web con contenidos exclusivos de su vida, así como vídeos originales, eventos y comentarios realizados por la propia protagonista.