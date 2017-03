Steve Aoki y Louis Tomlinson estrenan Just Hold On

Steve Aoki estrena el video de su éxito mundial “Just Hold On” junto a Louis Tomlinson

En la final de The X Factor del año pasado, el integrante de One Direction, Louis Tomlinson se unió al J Steve Aoki para presentar una nueva canción. Just Hold On es la colaboración de estos dos artistas que ya está dando de qué hablar en las redes sociales y que finalmente ya estrenaron el videoclip.

Eso sí, si esperabas ver a Louis Tomlinson y a Steve Aoki protagonizando el videoclip de su colaboración ‘Just Hold On’, seguro que te has llevado una gran sorpresa. Es cierto que tanto el tema como el vídeo suponen un torbellino de viajes y emociones, pero nadie se esperaba que ni Aoki ni Tomlinson desapareciesen de esta manera.

El video cuenta la historia de dos jóvenes intentando que su romance de una noche dure para siempre gracias a portales mágicos que los teletransportan a otras ciudades.

Un encuentro casual en la parada del autobús en Londres es el punto de partida de una noche loca con paradas en Las Vegas y las calles de Kuwait. Así, el tema Just Hold On se presenta a través de una aventura llena de acción, juventud, amor y vida.