Selena Gomez y The Weeknd se acurrucan en una noche de romance, pizza y videojuegos

Esta cita romántica tuvo lugar después de una tarde sumamente ocupada para Selena, quien fungió como host de un evento de por la cinta de, Good Time, en el Arclight Hollywood. Si bien ella no participa en la cinta, comentó que se ha convertido en fan de los realizadoresluego de haber visto algunas de sus películas durante el tiempo que estuvo bajo tratamiento médico.

“Muchos de ustedes probablemente se pregunte por qué estoy aquí, de hecho yo tampoco lo sé”, dijo a la audiencia durante el evento. “Estos tipos son realmente cool, hace no mucho estuve en cama, lo cual es el peor momento para ver Heaven Knows What, o quizás el mejor momento, dependiendo de tu estado mental. Terminé fascinada con ellos, forzándolos un poco a ser mis amigos. Empezamos a salir, así que me pidieron que viniera”.