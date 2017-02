Selena Gomez y The Weeknd en la misma fiesta con Justin Bieber

Selena Gomez y The Weeknd se encontraron con Justin Bieber en la misma fiesta

El romance entre Selena Gomez y The Weeknd sigue estándo en boca de todos. Fue la sorpresa con que inició el 2017 y con el pasar de los días la relación se ha ido afianzando. Ahora sucedió lo inevitable, algo que tarde o temprano iba a suceder. Selena y The Weeknd se encontraron con Justin Bieber en una fiesta.

Si bien Justin Bieber y Selena Gomez no asistieron a la gala de los Premios Grammy, sí fueron a la fiesta after party organizada por Rihanna. En la fiesta Selena Gomez y The Weeknd se mostraron muy cariños y una fuente habló con Hollywood Life sobre lo que sucedió en la fiesta.

“Justin estuvo muy poco en la fiesta, estuvo allí realmente muy poco tiempo, ¡se fue casi de inmediato!”: Contó un testigo del lugar a Hollywood Life.

Parece que Justin no quiso quedarse para ver a Sel con otro chico que no es él, o simplemente no quería ser el protagonista de un incómodo momento, ¡seguro fue súper difícil para él!, ¿no creen?

