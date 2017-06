Selena Gomez tuvo una cita y su vestuario mostró más de la cuenta

Selena Gomez tuvo anoche una cita con su actual novio The Weeknd. Ambos salieron para disfrutar de una noche juntos. Nada sería raro si no fuera porque Selena usó un vestido transparente y no llevó ropa interior. Al menos no en la parte de arriba.

Las transparencias y los flashes no hacen una buena combinación. Y si no nos creen, pueden preguntárselo a Selena Gomez, cuya cena romántica se vio opacada por lo que terminó mostrando por culpa de su vestido transparente.

Selena lució un vestido largo con una gran abertura lateral y escote asimétrico, con un tirante de lentejuelas plateado, que no ha dejado nada a la imaginación… ni por delante ni por detrás.

Esta podría resultar una moda bastante atrevida, reveladora y hasta polémica, ¿te atreves?

El que definitivamente aprobó este look fue The Weeknd, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de su novia que dice más que mil palabras.