Selena Gomez revivió sus años en Disney con esta canción de Hannah Montana ¡Mírala!

Y de pronto estamos en 2009…

Hace muchos, muchos años Selena Gomez, Demi Lovato y Miley Cyrus compartieron una amistad tan cool como las series que protagonizaron en Disney Channel. Los cambios que vienen con la edad, las nuevas amistades, y una que otra decepción, terminaron por separarlas. Sin embargo, en el caso de Miley y Selena esto podría dar un giro que está enloqueciendo a los fans.

Como parte de los festejos del 4 de julio, y dado que este año Taylor Swift no hizo la tradicional fiesta con el squad, Selena hizo algo que nadie jamás habría imaginado. Para celebrar, la cantante decidió honrar el día de la independencia de Estados Unidos cantando Party In The USA, sí, una de las canciones más cantadas por Miley Cyrus

Por obvias razones los seguidores de ambas cantantes están vuelto locos. ¿Será que algún día veamos a Miley y Selena hacer una colaboración?

Recordemos que hubo una época en que la protagonista de Hannah Montana disfrutaba hacer comentarios sobre la ex de Justin Bieber, como en aquel concierto en Italia donde sacó un muñeco de cartón con la cara de Selena y gritó “Tengo dos letras para ti, una es una F y la otra una U”. Cómo olvidar aquella serie de tweets donde Miley le respondía a los haters con un:

“Todos los días alguien con algo de Swift o Gomez en sus nombres me desea cosas terribles (la muerte es muy popular)”. Y luego añadió: “Por favor, Smilers, no piensen que me están dando apoyo al desear odio a otro artista. Mis fans me ponen orgullosa al apoyar la música y todo lo que hago”.