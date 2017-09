Selena Gomez recuerda haberse sentido “realmente violada” durante sus días en Disney

El primer encuentro de Selena Gomez con el estrellato no fue muy positivo.

Selena Gomez se convirtió en un nombre referencial durante su adolescencia mientras actuaba en Wizards of Waverly Place de Disney Channel, pero como ella misma lo explicó en una nueva entrevista con Business of Fashion, aún tiene recuerdos negativos de esa época de su vida.

Gomez dijo que ella primero cuestionó el juego de la fama cuando algunos individuos comenzaron a notar a la actriz más su apariencia que por su talento. “Comencé a hacerme conocida por cosas que no estaban relacionadas a mi trabajo”, recordó la estrella de 25 años. “Ahí fue cuando mi pasión comenzó a sentirse cada vez más y más lejos. Y eso me asustaba”.

Actuar frente a 100 personas en una feria estatal era “la mejor sensación en el mundo”, pero como ella le dijo a la revista, “Cuando me hice mayor, comencé a exponerme a la verdad de algunas cosas y ahí es cuando cambió un poco”.

“Me di cuenta que, ‘Oh, de hecho, esto es un poco difícil, y algo baboso en ciertas áreas'”, continuó diciendo Selena, “y no me di cuenta que ciertas personas querían ciertas cosas de mi. Mi confianza pasó por mucho con eso”.

Cuando le preguntaron sobre el terrorífico punto de inflexión, Gomez señaló el hecho de ser fotografiada en la playa.

“Recuerdo sentirme realmente violada cuando era más joven, incluso simplemente estando en la playa”, dijo. “Yo tenía unos 15 o 16 y la gente me tomaba fotos, fotógrafos”.

Ella agregó, “Realmente no creo que nadie supiera quién era. Pero me sentía muy violada y no me gustaba o lo entendía, y eso se sintió muy raro, porque yo era una chica joven y ellos eran hombres adultos. No me gustaba esa sensación”.

Gomez continuó actuando como Alex Russo en Wizards hasta 2012, pero no fue sino hasta que cumplió 18 que las cosas empeoraron. Ella le dijo a BoF, “Luego, yo diría que durante la última temporada del show, probablemente tendría 18 años, fue cuando el cambio sucedió. Sentía que no era sobre mi arte”.

“Yo estaba en la cuarta temporada del show, y sentía que estaba creciendo más que eso”, dijo. “Yo quería algo diferente y obviamente, me enamoré [de su novio de la época, Justin Bieber] por primera vez. Todas estas cosas estaban sucediendo, y yo no sabía qué hacer”.

A principios de 2012, Selena se tomó un corto descanso de la música con Selena Gomez & The Scene y de actuar antes de debutar con su primer álbum solista, Stras Dance, un año y medio después. Cuando le preguntaron sobre cómo digirió los altos y los bajos de perseguir una carrera en el ojo público, Gomez le dio el crédito al hecho de priorizar su salud mental y la nueva dirección de sus pasiones.

“Buenos, yo también me detuve”, explicó. “Me detuve y luego continué, porque me di cuenta que necesitaba cambiarme a mí misma. ¿Realmente amo esto? ¿Esto sigue valiendo la pena? ¿Esto merece mi tiempo? Yo veía a mi público en las giras y pensaba, ‘Sí, esto vale la pena, ¿verdad?'”

Cuatro años después, Gomez canceló el resto de su Revival World Tour y buscó un tratamiento profesional para los problemas de salud relacionados a su diagnosis de lupus. Ella se registró tranquilamente en un centro de tratamiento solo para mujeres en una zona rural de Tennessee, y resurgió en los American Music Awards de 2016, casi tres meses después de alejarse del ojo público.

Selena dijo, “Pero luego me miraba a mí misma en el espejo y simplemente me sentía como, ‘Ya tuve suficiente, no sé si puedo seguir adelante’. Y lo paré por un segundo. Pero no significó que no lo amaba, solo tenía que encontrar qué iba a hacer con eso. Mientras esté saludable y feliz en mi mente, de esto se trata todo”.

http://la.eonline.com