Selena Gomez, imagen y futura diseñadora para Puma

Acaba de sacar nuevo disco, ha lanzado ya su primera colaboración de bolsos con Coach, rueda bajo las órdenes de Woddy Allen y la serie Por trece razones, de la que es productora, va a tener segunda temporada. Y todo ello mientras lidiaba con un trasplante de riñón. Selena Gomez ha regresado al trabajo por todo lo alto, y ahora suma un nuevo proyecto y extiende su porfolio en la industria de la moda: se ha convertido en la nueva imagen de Puma, firma que suma a Louis Vuitton, de la que también es embajadora.

Como no podía ser de otra manera, la reina de Instargam anunció esta nueva colaboración a través de su perfil en la red social, en el que sigue ostentando el título de ser la persona con más seguidores (127 millones). “Ser parte de la familia de Puma para mí es muy emocionante. Puma ha cambiado las reglas del juego en cuanto a las prendas atléticas y de moda. Es increíble ver esta influencia en el estilo y la cultura y estoy emocionada de ser parte de ello”, dice la cantante, de 25 años, en el comunicado de prensa. “Espero que podamos crear algo especial juntos. Ya tenemos algunos proyectos muy cool en marcha”, añade Gomez. Así, como ya hizo al firmar el contrato millonario con la firma Coach (acaba de desvelar su primer bolso), su nueva unión con la marca deportiva no se limita solo a las campañas, sino que hay que esperar a una próxima colaboración conjunta. Según informan medios estadounidenses, su vínculo con la marca duraría dos años y el contrato se habría cerrado por 30 millones de dólares.

En la primera campaña, Selena Gomez promociona Phenom (el próximo par de zapatillas femeninas de la marca), aunque según también ha confirmado la firma se involucrará en el diseño de nuevos productos aportando su punto de vista y colaborará además en campañas humanitarias. “Selena es auténtica, creativa, talentosa y una mujer sin miedo. Ella es todo lo que las mujeres de hoy buscan en un modelo a seguir”, ha declarado Adam Petrick, director global de marca y marketing de Puma, firma para la que la pareja de Selena Gomez, The Weeknd, diseñó unas zapatillas (Puma Parallel) hace cosa de un mes. La marca también ha trabajado con otras estrellas de la talla de Rihanna, Cara Delevingne y Kylie Jenner.

“En los últimos días ha demostrado lo fuerte que es realmente. Con su honestidad y su naturalidad al hablar de su vida con el lupus, ha demostrado ser un ejemplo increíble de confianza, equilibrio y determinación para todos nosotros. Selena es la compañera perfecta para Puma porque no tiene miedo de los desafíos que el mundo puede ofrecer, ella lucha y persevera, que es exactamente lo que Puma siente que transmite”, añadía en el comunicado Petrick haciendo referencia al anuncio de la cantante la semana pasada con el que sorprendió al mundo. Este verano, como consecuencia de la enfermedad que padece, se sometió a un trasplante de riñón.

Su madre también ha hablado ahora de esos duros momentos. “Como madre, me sentía frustrada y muy asustada, porque la única contribución que podía hacer era rezar por las dos y por la bella familia de Francia. Estoy convencida de que me habrán vetado de ese hospital, porque como mamá osa estuve muy alterada en todo momento. Selena ha ganado un riñón y yo he podido asegurarme de que mi niña está a salvo, pero en el camino también me he llevado una nueva hija”, ha escrito Mandy Teefey en su cuenta de Insatgram. Ella ha utilizado la misma imagen del hospital que publicó Selena Gomez, “una de las fotografías más impactantes que recordaré toda mi vida” la ha descrito Mandy Teefey.