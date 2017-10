Selena Gómez hizo una honesta reseña del nuevo disco de Taylor Swift ¡Y aquí está!

Esto es lo que opina Sel de Reputation…

Mientras la expectativa sigue creciendo para el lanzamiento de Reputation el 10 de noviembre, los fanáticos no pueden evitar especular sobre lo que se escuchará en el último álbum de Taylor Swift.

Según uno de sus mejores amigas, la espera valdrá la pena.

“Obviamente la amo tanto y quiero que ella haga lo que hace y la está rompiendo”, le dijo Selena Gomez a Zane Lowe en Apple Music. “Es todo lo que querrías y más. Estoy muy orgullosa y, obviamente, soy una gran admiradora”.

Selena también reveló que Taylor interpretó el álbum que incluye éxitos como Gorgeous, Look What You Made Me Do y …Ready for It.

“Es sinceramente muy inspirador”, agregó la cantante. “Es realmente genial rodearse de gente y estar involucrada con personas que inspiran y cambian la forma en que dictan lo que aman, ya sea la actuación o la música, y ella es una de esas personas que continúan haciendo eso”.

Mientras que los Swifties ciertamente tienen muchas razones para estar emocionados, los Selenators también están siendo tratados con música nueva de su estrella pop favorita.

Recientemente, Selena y Marshmello lanzaron su colaboración titulada Wolves. Es la última canción de una serie de canciones que han significado mucho para el cantante.

“Para mí este año quería encontrar un lugar diferente. Quería que mi música fuera mucho más significativa para ser honesta”, explicó Selena. “Eso es algo de lo que siempre he buscado e hice un montón de grabaciones este año y el año pasado. Solo quería tomarme mi tiempo”.

Ella continuó, “Voy a lanzar las canciones que quiero lanzar. Solo tomaré mi tiempo. También estaba pasando por cosas personalmente y solo quería cuidarme. Ahora que estoy en el lugar que estoy… estoy lista. Quiero volver a entrar”.

