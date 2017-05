Selena Gomez habló por primera vez sobre su relación con The Weeknd

Durante una entrevista, Selena Gomez confesó el gran amor que siente por su actual novio The Weeknd

Selena Gomez está muy enamorada y eso salta a la vista. La misma cantante lo ha demostrado no solo con sus apariciones de la mano con su actual novio, The Weeknd, sino que también lo ha admitido durante una entrevista.

La cantante fue a una entrevista en la radio PowerFM de Miami en donde no solo habló de sus proyectos musicales sino también sobre su amor con The Weeknd. Las preguntas personales de la entrevistadora no se hicieron esperar y Selena contestó con felicidad:

“Soy el tipo de chica que ama a lo grande. Siempre he sido así. Doy mi corazón y mi alma a la persona que amo. Es como funciono”, respondió la cantante. En relación a su nuevo single Bad Liar, la celebrity admitió que había intentado mentir a su novio diciéndole que “estaba planeando un viaje” y que se marchaba “porque estaba intentando que alguien muy adorable me dijese que me quedara”.

Hacía tiempo que no veíamos a la cantante tan feliz y tranquila y eso es sobre todo obra de The Weeknd. Los dos hicieron pública su relación en enero y los rumores apuntan a que muy pronto podrían sellar su amor. Esto último ha despertado una serie de comentarios de los seguidores quejándose de que la pareja va muy rápido.

Luego de una larga ausencia por su enfermedad, no hay duda que Selena Gomez está de vuelta y en el mejor momento de su carrera. Hacía tiempo que no veíamos a la cantante tan feliz y tranquila y eso es sobre todo obra de The Weeknd.

