Selena Gomez desata la ira de sus fans por trabajar con este director

Selena Gomez podría dar su gran paso en el cine. Ya la rompió varias veces como cantante y ahora podría hacerla linda en el mundo de la actuación. Esto debería dar mucha alegría a todas sus fans, sin embargo no todo es color de rosa para sus más fieles seguidores. La noticia ha desatado la ira de algunas selenators por un detalle bastante especial.

Se ha confirmado que la cantante trabajará de la mano del director Woody Allen y es justamente esta unión la que ha levantado la polémica entre un grupo de fans.

Selena Gomez se une a la lista de actores Disney con quien el aclamado director Woody Allen trabaja. Primero fue Miley Cyrus y ahora es el turno de Selena Gomez. Sin embargo los fans no están del todo contentos con esta decisión.

Si bien este podría ser el paso que Selena Gomez necesitaba para consolidar su carrera y retomar la actuación bajo las órdenes de un ícono del cine, la realidad es que muchos fans no lo están tomando nada bien y la razón es muy simple: Para ellos es totalmente absurdo que la cantante haya accedido a trabajar con un hombre que ha sido públicamente acusado de abuso sexual.

Recordemos que desde hace más de 20 ños, Woody Allen lleva a cuestas la terrible acusación de haber abusado de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando ésta tenía tan sólo siete años.

Aquí algunos de los comentarios de sus seguidores:

Gross why would Selena want to work with this pervert?? Disappointed

Gross not supporting either one anymore just like I stopped supporting Cate Blanchette for working with the pedophile

— Minerva Garcia (@mingarla) 8 de agosto de 2017