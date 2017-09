Selena Gomez anuncia que se ha sometido a un trasplante de riñón

La cantante anuncia en su Instagram que ha recibido el órgano de una amiga como parte de su tratamiento contra el lupus.

Selena Gomez, de 25 años, acaba de dejar de piedra a sus 126 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La cantante y actriz, de 25 años, ha anunciado en su perfil de la red social que ha sido sometida a un trasplante de riñón. “Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros”, empieza su mensaje.

La exniña Disney hoy ya está recuperada, pues recientemente se la ha visto disfrutando de la Semana de la Moda de Nueva York, ciudad en la que además acaba de empezar a rodar bajo las órdenes del director Woody Allen. En su mensaje, Gomez no solo aprovecha para agradecer el cariño de su familia y el trabajo del equipo médico durante todo este proceso, sino que hace un homenaje a la amiga que le ha donado el riñón. “No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha dado el último regalo y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribe junto a la foto en la que ambas aparecen en una Camilla de hospital en lo que parecen ser los momentos previos a la intervención quirúrgica.



Selena Gomez y Woody Allen, durante el rodaje de la última película del director el pasado 11 de septiembre. Gotham GC Images

“El lupus continúa siendo una enfermedad poco entendida pero se está progresando. Para más información acerca del lupus visitar la web www.lupusresearch.org/”, termina su mensaje. En agosto del año pasado, Selena Gomez anunció que se “retiraría temporalmente” debido al lupus. “Quiero ser proactiva y centrarme en mi salud y felicidad. He decidido que la mejor manera de hacerlo es mirar hacia delante y tomarme un tiempo libre, Gracias a mis fans. Sabéis lo importantes que sois para mí, pero necesito enfrentarme a esto. Espero ayudar a otros a enfrentarse a sus problemas”, explicaba Selena Gomez, a los que sus seguidores en Twitter, donde acumula más de 52 millones de seguidores.

Durante su ausencia de los escenarios y la vida pública en general, la cantante pudo recuperarse y hacer frente a la depresión y ansiedad que padecía debido al Lupus. Su regreso a la música ocurrió en mayo de este año cuando lanzó su disco Bad Liar.

