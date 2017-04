Samsung Galaxy S8 presenta falla en la pantalla dándole un inusual color rojo

Hace una semana aproximadamente la gran empresa Samsung dio a conocer su nuevo Smartphone el Samsung Galaxy S8 mostrándolo en algunos anaqueles de las tiendas Samsung.

Apostando todo para mejorar su imagen debido al fracaso que tuvieron con el Samsung Galaxy Note 7 el cual dio mucho de qué hablar, ya que presento una falla que hacía que las baterías explotara, debido a múltiples denuncias detuvieron las ventas del mismo generando miles de millones en pérdidas a la empresa.

Esta vez el gigante surcoreano Samsung presento su espectacular teléfono inteligente, con excelentes características con las cuales asombro a muchas personas e incluso dijeron que probablemente será el mejor Smartphone de este 2017.

Pero eso no es todo, ya que el Samsung Galaxy S8 fu presentado hace un mes como tal el New York y distribuido a algunos clientes surcoreanos que habían encargado el dispositivo con mucha antelación, ellos empezaron a d presentar se quejas del producto que tenían en sus manos debido a que su pantalla presentaba un color inusualmente rojizo.

Fotografías de las pantallas con ese raro color rojo empezaron a difundirse en las redes sociales, pero Samsung negó que su increíble Smartphone presentara tal falla.

Así que presento una guía práctica de como los clientes en tan solo sencillos pasos podían calibrar manualmente y a su gusto los colores de la pantalla.

Dando a entender y que al parecer, el problema de estos teléfonos Samsung Galaxy S8 no es un problema que se atribuya por así decirlo a una fabricación defectuosa, sino a una mala calibración que toman algunos teléfonos que hace que la pantalla tome un color rojizo.

Debido a que no se trata de un problema de hardware, la gigantesca empresa dice que se va a solucionar mediante una OTA (Over The Air/ Por el Aire), se trata de una actualización de software que llega en forma de aviso al dispositivo móvil, siendo la forma más sencilla de actualización del software.

Algunos medios surcoreanos anunciaron ayer lunes 24 de abril, que la actualización del software para el Samsung Galaxy S8 saldrá hoy martes 25 de abril. Esta información no es oficial del todo, pero tiene mucho sentido ya que en algunos países no se puede comprar el dispositivo libremente ya que aún no están disponibles.

El propósito final de Samsung es que, cuyo comprador saque su Smartphone de su casa lo encienda y que comience de una vez a actualizar el software.

Esperemos que solo sea eso, ya que no sabemos a ciencia cierta si con esta actualización quedara eliminado este problema por completo, de no ser así sería una mala noticia para Samsung. Si se tratara de un problema de hardware, se estima que el 50% de los teléfonos estén afectado.

Lo que sería realmente un gran problema para Samsung, al menos esta vez nadie saldra lastimado con alguna quemadura que este dispositivo ocasione.

¿Qué opinas ahora del nuevo Samsung Galaxy S8?

