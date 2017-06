Rihanna se convierte en la consejera de amor de sus fans

Rihanna sabe de relaciones y por eso se toma el tiempo para aconsejar a sus fans

Rihanna se ha convertido en la Doctora Amor para toda su legión de fans. No solo canta y actua, ahora también se dedica a dar consejos para que sus fans puedan conseguir la solución a sus problemas de amor.

Rihanna conoce bien el tema del amor y de las relaciones, y es que a sus 29 años, ha superado bastantes rupturas. ¡Lo que no sabíamos es que fuese toda una experta en aconsejar sobre ello!

Todos hemos tenido que dar consejos a algún amig@ que lo ha dejado con su pareja y la cantante no iba a ser menos. Lo extraño es que no se trataba de un amigo, sino de un fan, y aconsejar a alguien que no conoces podría ser algo complicado, pero a RiRi no hay nada que se le quede grande.

Para todo hay una primera vez y a la artista no se le ha dado nada mal eso de ayudar a uno de sus seguidores, quien le escribió un mensaje directo y ella le contestó como si se tratase de un amigo.

La de Barbados le contestó: “¡Piensa que la ruptura ha sido un regalo en sí mismo! ¡Llora si lo necesitas, pero no durará para siempre! ¡Encontrarás el amor otra vez y será incluso mucho más bonito! Mientras tanto, ¡¡¡¡disfruta todo lo que eres!!!!”

http://www.studio92.com/