Rihanna responde a críticas de sobre peso (+FOTO)

La cantante de bardados Rihanna, quien ha sido criticada días atrás en Internet, debido a su presunto sobre pesó, decidió tomárselo con buen humor y publicó un meme en su cuenta de Instagram, el cual fue calificado como la respuesta “perfecta” a las críticas.

El meme subido por la intérprete de “Diamonds”, es una foto dividida del rapero Gucci Mane en la que aparece dos pesos diferentes y una gran caja en la que se lee: “Si no puedes conmigo en mi Gucci Mane del 2007, no me mereces en mi Gucci Mane del 2017”.



Tras la publicación los seguidores de Rihanna enloquecieron dejándole comentarios en la foto que ha logrado más de 700.679 me gusta.

“Tú serás siempre y eternamente hermosa. Realmente no entiendo porqué diablos todo el mundo está con esto, @badgalriri eres una mujer hermosa, una mujer inspiradora”, escribió uno de sus seguidores.

Recordemos que días atrás, el blog deportivo Barstool Sports causó polémica luego de publicar el artículo “Is Rihanna Going To Make Being Fat the Hot New Trend?” (¿Será que Rihanna hará que ser gordo sea la nueva tendencia?). Sin embargo, la publicación fue borrada y él fundador del sitio, David Portnoy, explicó su decisión.

“Para ser honesto, no creo que el blog fuera tan malo como muchos lo estaban haciendo ver, pero les digo esto: tampoco era tan divertido y puedo decirles con absoluta certeza que las feministas lo habrían odiado y lo habrían usado como ejemplo de “ahí está Barstool siendo Barstool de nuevo”, escribió Portnoy.