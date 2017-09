Rihanna no se engaña acerca de su aspecto físico

Hace un mes, la cantante Rihanna se vio envuelta en una innecesaria y cruel polémica tras su paso por la alfombra roja de la premiere de ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’, durante la que algunos creyeron intuir que lucía unas curvas algo más pronunciadas de lo habitual en ella.

En esa línea, la artista ha querido pronunciarse ahora acerca de la importancia que le otorga a su aspecto, reconociendo que sus defectos -ella asegura tenerlos- también le hacen sentir insegura, pero que sencillamente no permite que esa sensación rija su comportamiento o su vida.

“Soy muy realista cuando me miro al espejo. A ver, soy consciente de si estoy en forma o no, si tengo granos o si me han salido ojeras y bolsas en los ojos. Nunca trato de mentirme a mí misma, y tampoco me siento mal por ello. Pienso que es lo que hay. Si tengo aspecto cansado, sencillamente utilizo más maquillaje”, explica con naturalidad en una entrevista a Entertainment Tonigh en la presentación de su última colección ‘Fenty Beauty By Rihanna’ en Nueva York.

Eso sí, cuando se trata de lo que los demás opinan de su físico, la intérprete no tolera críticas, como demostró al reírse de todos los comentarios sobre su supuesto aumento de peso en la esfera virtual, comentando en una cuenta de sus fans: “¿Alguien ha dicho que estoy gorda?”. Pocos días después, también compartió una serie de vídeos e imágenes ataviadas con el sugerente atuendo que eligió para el festival ‘Crop Over’ de Barbados -un bikini con más pedrería y plumas que tela- para dejar claro que, con más o menos kilos encima, ella sigue siendo uno de los grandes sex symbols de la industria musical.

Por otra parte, cuando la ocasión así lo ha requerido Rihanna no ha tenido ningún reparo en explotar sin pudor su impresionante figura en su beneficio, presentándose por ejemplo con un vestido transparente en la gala de los CFDA Awards.

“Querida Laverne, en ese caso decidí sacarle partido a mis te*as antes de que se caigan. Vi mi oportunidad y la aproveché”, asegura divertida la cantante para justificar su atrevido y controvertido modelito en su última entrevista a la revista Elle, en la que son sus amigos -entre los que se incluye la actriz Laverne Cox- quienes le plantean las preguntas.

