Rihanna: “Me encanta correr riesgos y hacer cosas que no se han hecho”

Desde el interior de los Cines Callao se escuchan gritos. Es el estilista Pelayo Díaz. Gritos de nuevo, esa vez para la actriz Vanesa Romero. Pero cuando llega Rihanna a las diez de la noche, la céntrica plaza madrileña ruge como nunca. Da igual que la cantante haya aparecido casi dos horas tarde en el lanzamiento español de su marca de maquillaje, Fenty Beauty. Da igual que su paso por el photocall dure apenas cinco minutos, que ni cante o hable, decenas de fans incondicionales corean el nombre de su estrella favorita, que no pisaba Madrid desde 2011.

“España es uno de los mercados más entusiastas. Es uno de los mercados que más quiero. Me encanta venir de gira, de vacaciones, nunca es un mal momento para estar en este país y mis fans de aquí y Sephora han sido muy entregados. Lo mínimo era venir”, dice Rihanna. Puede que las ventas de música sigan cayendo, pero seguro que para esta visita ha tenido en cuenta que las ventas en España de cosméticos crecieron en 2016 un 3,2% hasta facturar los 6.660 millones de euros, lo que coloca al país en el quinto lugar por consumo de la Unión Europea y el octavo mundial en exportación, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

A sus 29 años, es una mujer todoterreno que ya hace tiempo que ha dejado de ser la intérprete de Umbrella, el éxito que la lanzó a la fama en 2007. Además de cantante, es directora creativa de Puma, trabaja como actriz (este año ha estrenado Valerian y la ciudad de los mil planetas y es parte del reparto del remake femenino de Ocean’s Eleven), es un icono de moda (premiada por ello por la CFDA en 2014), diseña zapatos con Manolo Blahnik y joyas con Chopard o se reúne con el presidente francés para hablar de educación. Y el motivo de su visita casi secreta y fugaz a España este sábado ha sido presentar su último proyecto: la primera línea de maquillaje de Fenty Beauty con la que se ha ganado las alabanzas de los especialistas en belleza. “Es la belleza desde mi perspectiva. Me encanta correr riesgos y hacer cosas que antes no se han hecho, y Fenty Beauty siempre tendrá algo que no esperas”, cuenta.

En su caso, eso significa que de los 91 productos de su primera colección, 40 son bases de maquillaje con distintos tonos. “Desde mi experiencia, siempre he notado el hueco en la industria para mujeres de color o muy pálidas. Es 2017, y nadie tendría que ir a su tienda de maquillaje y no encontrar la base adecuada. Y me siento bien de haber podido traer esa positividad a la industria. Me hace feliz y me entristece al mismo tiempo que hayamos tardado tanto”, cuenta Rihanna, quien ha tardado dos años en finalizar este proceso en el que quería que todas las mujeres se sintieran incluidas.

Robyn Rihanna Fenty (1988, Barbados) lo hace todo a lo grande o no lo hace. Fenty Beauty se lanzó el 8 de septiembre en 1.600 tiendas de 17 países, además de online. Y su socio en esa nueva aventura no es baladí: se ha aliado con Kendo Brands, perteneciente al imperio del lujo LVMH (que también produce Marc Jacobs Beauty y Kat Von D Cosmetics). Su clave: una piel con luz pero sin brillos, ella lo llama desde hace tiempo fenty face. “Quería hacer una colección que fuera creíble. Quería que a los consumidores les encantara y que los maquilladores también encontraran algo auténtico y de gran calidad. Cuando pongo mi nombre, se convierte en algo muy personal y que me apasiona. Así que en el maquillaje quería ser la mejor. Y seguiremos así”, asegura.

En su aparición en la noche madrileña ya dejaba ver en su rostro un poco de lo que viene, y aprovechó para hacer promoción de la próxima colección, en la que ya va a incluir colores vibrantes en sombras de ojos y pintalabios. Fenty Beauty Holiday Galaxy Collection se lanzará a mediados de octubre para convertirse en el éxito de la campaña navideña, algo que ha anunciado esta semana cuando, como buena estrella de la canción, estaba en plena gira de promoción de su maquillaje que la ha llevado a Nueva York, Londres, París y ahora Madrid.



Rihanna, anoche en la presentaciónd e Fenty Beauty en Madrid.

Sintiéndolo (o no) por Kim Kardashian, Kylie Jenner y Claudia Schiffer, sin duda es Rihanna quien ha protagonizado el mayor lanzamiento en la industria de la cosmética no solo de 2017, sino de los últimos años. Que se lo digan sino a las decenas de personas que tras dos horas del inicio de la fiesta de presentación en Callao, en la que estaban los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, el diseñador Palomo Spain o influencers varios, seguían esperando a su diva en la plaza, que durante un tiempo cerró una de sus salidas de metro por la aglomeración.

