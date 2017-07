¿Quién es la verdadera Jennifer Lopez? Esta deportista luce idéntica a la cantante ¡Conócela!

Ella bien podría decir ” I’m still, I’m still Jenny from the block”.

Su nombre no es Jennifer, sino Jay. No es de Brooklyn, sino de Houston. No canta, pero se dedica al físicoculturismo. No es Jennifer Lopez, pero bien podría pasar por ella si algún fan de la cantante no observa con detenimiento.

Jay from Houston es como se le conoce en Instagram a la deportista Janice Garay, quien desde hace algunos días se está convirtiendo en la sensación por el impactante parecido y estilo que comparte con la intérprete, el cual que quedó en evidencia con una serie de imágenes en las que le pide a sus seguidores confirmar si el parecido es genuino y si ellos están viviendo lo mismo con otra celebridad.

Si bien JLo no tiene tantos músculos , el perfil de ambas mujeres, el estilo para peinarse, los aretes, la pose y esa manera tan particular para tomarse selfies dan prueba de que podrían ser confundidas sin problema.

¿Quién es Jennifer, quién Jay?

¡El parecido es insólito!