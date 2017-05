Que la fuerza te acompañe: frase de Star Wars (May the force be with you)

Que la fuerza te acompañe: frase de Star Wars (May the force...

“Que la fuerza te acompañe” (del inglés May the force be with you) es quizás una de las frases ma? conocidas de Star Wars, es un ícono entre los fanáticos de esta fantástica saga de ciencia ficción. Existen muchas variantes de la frase que se pueden encontrar en diferentes sagas de Star Wars, las más conocidas son:

“Use the Force, Luke.”

“The Force will be with you… always.”

“Remember, the Force will be with you always.”

“Luke, the Force will be with you.”

El origen de la frase May the force be with you ( que la fuerza te acompañe )

En español la traducción más certera es “Que la fuerza te acompañe”, y su origen viene puntualmente de Star Wars Episodio IV: A new hope, donde se puede ver a Obi-Wan Kenobi cuando se la dice a Luke Skywalker, como una especie de buenos augurios para su jóven aprendiz. En otros momentos también se utiliza la frase “qué la fuerza te acompañe”, y lo hace el general Dodonna antes de la batalla de la Estrella de la Muerte en esa misma película. También se puede apreciar la frase “May the force be with you” utilizada alguna que otra vez por Han Solo.

Frases similares

Una de las frases similares que se ha usado varias veces son:

“Que la fuerza nos acompañe“, la pronuncia el almirante Ackbar antes de partir hacia la misión de destruir la segunda Estrella de la Muerte.

“La fuerza está contigo“, la pronuncia Darth Vader para saludar a Luke Skywalker, en este momento se usó como un reconocimiento a la gran fuerza y poder de su enemigo.

Significado de la frase “Que la fuerza te acompañe”

Qué la fuerza te acompañe (May the force be with you), tanto en español como en inglés significa lo mismo: buenos augurios, buenos deseos o buena suerte en lo que viene.

La frase ha traspasado el mundo de las películas y entre jóvenes muy geeks aficionados a Star Wars se suele usar mucho para justamente expresar buenos deseos, es un tanto vintage pero la hemos escuchado muchas veces.

¿Qué es “la fuerza”?

La frase se ha vuelto tan popular en el universo Star Wars y en el mundo entero que es una de las mejores 8 frases de todos los tiempos. Pero muchos no saben qué es esta dichosa “fuerza” de la que hablamos y se habla en Star Wars.

La fuerza es la energía inherente que existe y conecta a todos los seres vivientes, esta impregnada en todo el universo y hace que todos sus integrantes que viven en él estén conectados siempre. Es la que da poder a los Jedi y Sith, quienes pueden controlarla a gusto para utilizarla en formas de manipulación de energía como la telequinesis, control mental, clarividencia, mayor rapidez, así como otras habilidades y poderes físicos y psíquicos.

4 de Mayo: Día de Star Wars

Algunos ultra fanáticos de Star Wars cada año celebran el 4 de Mayo como el día oficial de Star Wars, y una de las frases más mencionadas es obviamente “May the force be with you”.

¿Qué hay de ti, utilizas mucho la frase “que la fuerza te acompañe” en español o prefieres la versión en inglés “may the foce be with you”?

