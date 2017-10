¿Qué comprar en temporada de ofertas para salir ganando? Experta nos dice

Aprovechar los descuentos de final de temporada luego de haber custodiado todo el invierno esos zapatos que flecharon tu corazón, pero de valor excesivo, carteras para morir y abrigos maravillosos, se convierten en el objetivo más claro en este periodo de transición de temperaturas. Ahora bien, los precios en rojo suenan como verdaderas alarmas en nuestra mente sabiendo que detrás puede existir un $1.990 o un $9.990 que nos emociona, ¡pero alto ahí! No se trata de comprárselo todo por estar a $2.000, sino de aprender a adquirir buenas prendas atemporales que no terminen en un “¿en qué estaba pensando cuando me compre esto?” o, peor aún, de pijama debajo de la almohada.

A continuación les daré una ayudadita con las cosas que podemos comprar en estas fechas de Final Sale.

* Abrigos&Parkas. De buenas marcas y alta calidad, una cosa es que no los ocupes ahora, y otra es que no los vayas a necesitar la próxima temporada. Recomiendo que vayan derechito al perchero de los abrigos de buena calidad, de preferencia los que se componen sobre el 50% lana. Parkas de plumas para las más friolentas o los sureños o chaquetas de corderito, o las adictivas biker de cuero.

* Zapatos&Zapatillas. Botines de colores básicos –sin tachas o aplicaciones– debieran ser de tu interés para guardarlos para la próxima temporada, sin correr riesgos que te aburran o no te combinen con todo tu armario.

* Bufandas&Gorros. Les aconsejo que vayan a la sección de hombre y busquen las mejores bufandas con cashmire o lana merino de tartán, escocés grande, rayadas o de un solo color; créanme, la próxima temporada me lo agradecerán.

* Básicos, segundas capas&beatles. Llegó el momento de revisar tus básicos, ya que son los que más se usan y gastan. Invertir en el mismo cárdigan, por ejemplo, en todos los colores, o beatles, es una compra inteligente (beige, negro, gris, café y azul). Serán el blanco para que combines con todo tu clóset. En lo posible que sean 100% algodón o contengan bambú. Los calcetines o pantys también entran en este ítem, porque siempre necesitan ser renovados debido al alto desgaste por su uso diario.

Aprovechar de hacer la lista de las cosas básicas que no tienes en tu clóset te ayudará a no perder el foco en una tienda llena de descuentos, y saldrás contenta con tus compras sabiendo que todo lo que llevas lo usarás, sin la sensación de que una vez más has tirado tu dinero.

