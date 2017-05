Potencia el brillo de tu cabello con estos 6 tips

Resulta que se puede tener un pelo brillante con unos pequeños trucos que son muy fáciles de hacer. Seguro que debes estar pensando que voy a hablar más de lo mismo pero te equivocas.

Sigue leyendo y sabrás cuáles son algunos de los tips que te ayudarán a devolverle el brillo natural a tu cabello.

1. Lávalo las veces que sean necesarias

La tendencia de no lavar el pelo más de dos o tres veces por semana no tiene que seguirse necesariamente. Lo ideal es lavarlo las veces que se necesite siempre y cuando uses un champú liviano y que no le de mucho peso a tu pelo.

2. Usa productos con aceites naturales

Para que tu cabello brille usa productos infundidos con siliconas o aceites naturales que penetran el cuero cabelludo y nutren los folículos pilosos.

3. Enjuaga con agua fría

Lavar el cabello con agua caliente astilla las cutículas, lo cual hace que tenga una superficie irregular y se vea menos brillante. Por eso mismo, para evitar esto, es importante hacer el último enjuague con agua fría.

Obviamente que en el invierno usar agua fría no es agradable, pero los especialistas aseguran que con solo mojarlo por 5 segundos es más que suficiente.

4. Usa un potenciador de brillo

Los potenciadores de brillo sin color actúan como una capa de gloss para el pelo. Se aplican al momento del lavado y su efecto dura hasta una semana.

5. No abuses del secador

Creo que esto lo dije muchas veces en otros artículos, pero lo vuelvo a repetir: no es bueno para la belleza de tu pelo el uso del secador. Lo ideal es que dejes que se seque al aire libre, pero si esto no es posible porque estás apurada, utiliza el aire más frío del secador de cabello. Así lograrás que se vea más brillante y el calor no lo dañará.

6. Añade un tratamiento de acondicionador profundo

Es importante que para darle brillo a tu cabello comiences a usar una vez por semana o una vez al mes una mascarilla de acondicionamiento profundo. En el mercado encontrarás diferentes marcas de productos que inclusive harán que tu tintura dure un poco más de tiempo.

Si sigues estos pequeños tips de forma constante, es casi seguro que tu cabello brillará todo lo que quieres. Cabello brillante ¡allá vamos!

