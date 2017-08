¿Por qué los productos de belleza son más tóxicos para las mujeres negras?

La industria de la belleza es uno de los culpables principales de la insatisfacción que sienten las mujeres hacia sus cuerpos. Las marcas, los productos y la publicidad nos hacen creer que para ser hermosas debemos ser más altas, más delgadas, más blancas.

Este estereotipo de que entre más blanca sea la piel más bella es la mujer tiene consecuencias negativas que van más allá de lo que imaginas. No sólo ataca al autoestima de mujeres de todas las razas (incluso las blancas), también compromete la salud del género femenino.

Si lo más deseado es ser más blanco, por ende lo “indeseable” según la industria sería tener la piel más oscura. Ésta es una noción terrible que, lamentablemente, las mujeres negras entienden a la perfección. Aunque un tercio de la población estadonunidense es afroamericana, en los desfiles de moda un 82.7 % de las modelos son blancas, de acuerdo con un reporte de Jezebel.

Hasta encontrar maquillaje para los tonos de piel más oscuros es un viacrucis. Un paseo por el pasillo de los cosméticos te comprobará lo difícil que es encontrar una base que sea más oscura que un tono canela. El mundo de la belleza no es sutil al demostrar su¿Salud a cambio de “belleza”?

Esta discriminación racial tiene consecuencias más peligrosas que no encontrar una base de maquillaje de tu tono o que no te contraten como modelo en una agencia. Una investigación reciente publicada en el American Journal of Obstetrics and Gynecology descubrió que las mujeres negras están más expuestas a químicos peligrosos para su salud, en comparación con las mujeres blancas.

Ami R. Zota, experta en salud pública de la Universidad George Washington, explicó en este artículo que las personas negras recurren a una mayor cantidad de cosméticos para tratar de encajar con el “ideal estético” expuesto por los medios y las empresas. Los factores que se tomaron en cuenta para esta investigación fueron el colorismo, las preferencias en cuanto a textura del cabello y la discriminación por olor.

Las cremas aclarantes dirigidas a las mujeres afrodescendientes contienen químicos como el mercurio inorgánico, cuya intoxicación provoca dermatitis e incluso quemaduras. Los productos para alaciar el cabello se fabrican con sustancias como parabenos y otros compuestos sintéticos derivados del estrógeno, que se relacionan con pubertad prematura, problemas endócrinos y tumores uterinos.

Incluso el prejuicio de que las personas de color tienen un olor corporal más intenso tiene el potencial de convertirse en un problema de salud. Hay mujeres que recurren a las duchas vaginales y otros productos (como el talco) para que su zona vaginal “huela bien”, con lo que se exponen a enfermedades del sistema endócrino e incluso cáncer.

La belleza no tiene que doler, y menos tiene que enfermar o incluso matar. ¿Por qué no mejor aprendemos a realzar la belleza innata de todas las mujeres, de todas las razas, en lugar de forzarlas a entrar en un molde pequeñito y arbitrario?

