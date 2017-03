¿Por qué hay gente a la que le gusta ir en contra de la moda?

Si me preguntan a mí, ¡lo que no sé es cómo alguien puede seguir los dictados de la moda! Me cuesta entender por qué hay gente que necesita que le digan qué ropa se tiene que poner, en qué colores y para qué ocasión. Así que lo que voy a hacer es contarte, desde mi punto de vista, por qué soy de las que van en contra de la moda.

1. Soy demasiado rebelde

Ya desde pequeña tenía problemas con mis padres a causa de mi rebeldía. Y eso que no soy una “rebelde sin causa” que simplemente se opone a todo solo por contrariar; me conformaba con que me explicaran el porqué de las cosas.

En el caso de la moda, descubrí que soy demasiado rebelde para tolerar que alguien me diga qué ropa tengo que ponerme ¡solo para llenarse los bolsillos de dinero a costa mía!

2. Me gusta expresar mi originalidad

Si hay que la moda quiere convencernos, es que al vestirnos a la moda seremos “únicas”. ¡Cuando la realidad es que estaremos comprando el mismo vestido, pantalón o blusa que millones de mujeres están comprando en ese momento porque está de moda!

egorr/istock/thinkstock

Prefiero desarrollar mi propio estilo y expresar mi originalidad, vistiéndome como me dé la gana, al margen de la moda.

3. Creo que la moda discrimina

Quizá el objetivo de la moda en las pasarelas sea crear obras de arte. Pero el fin último de la moda es el lucro, no lo olvides. Y para conseguirlo la moda tiene que discriminar, pues tiene que producir sus modelos en masa de acuerdo a los estándares de la mujer promedio.

Es entonces cuando las mujeres nos traumamos, pensando que si determinada prenda no nos queda bien es porque hay algo mal con nosotras, no somos “perfectas”, cuando en realidad lo que está mal es la prenda, diseñada para un estándar al que pocas llegan y discriminando al resto.

Así que esas son mis razones por las que me gusta ir en contra de la moda. ¿Y tú qué piensas?

http://www.vix.com