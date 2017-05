¿Por qué Demi Lovato no acompañará a Ariana Grande en su concierto a beneficio de Mánchester?

¿Por qué Demi Lovato no acompañará a Ariana Grande en su concierto...

La respuesta es simple y bastante incómoda.

En días pasados se dio a conocer que Ariana Grande regresará a la ciudad de Mánchester durante este fin de semana para ofrecer un concierto a beneficio de los afectados por el lamentable ataque terrorista del pasado 22 de mayo.

El atentado perpetrado por ISIS dejó a 22 personas sin vida y a otras 59 heridas.

El show llamado One Love Manchester se realizará el 4 de junio en el escenario del Emirates Old Traffors, y lo mejor de todo es que Grande no estará sola. Según la información que se ha conocido sobre el evento, estrellas como Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher y Niall Horan dirán presente para mostrar su apoyo. De igual forma se especula que Justin Bieber también podría participar.

Sin embargo, esta lluvia de estrellas no es suficiente para todos, así que hay quienes se preguntan por qué Demi Lovato no entró en ese importante cartel.

Lovato fue una de las personalidades que se pronunció públicamente sobre el ataque de Mánchester y envió su cariño a la intérprete de One Last Time, diciendo, “Siento mucho que tuvieras que pasar por esto Ari… Esto no es justo y nadie debería vivirlo. Mis pensamientos y oraciones están contigo y con las víctimas. Te amo mucho mucho mucho”.

Luego de un sentido mensaje como este, muchos supusieron que Demi también acompañaría a Ariana en su regreso a Mánchester. Por eso, al no ver señales de ella en el show, preguntaron qué sucedía.

“@ArianaGrande, ¿por qué Demi (@ddlovato) no participará? Ella envió un hermoso mensaje de apoyo”, preguntó una fan en Instagram.

Demi alcanzó a leer su consulta y respondió un incómodo, “Porque no me lo pidieron”.

¡Auch!

¿Todo bien entre Ariana y Demi? ¿Por qué no la tomaron en cuenta?

