Pink estrena ‘Whatever You Want’, el tercer single de su próximo álbum

Tras arrasar con What About Us, P!nk lanzó Beautiful Trama, el tema homónimo de su próximo disco, y ahora presenta una nueva canción, titulada Whatever You Want.

Con esta balada, la cantante transmite un mensaje de lucha por el amor y de resistencia. Y en Whatever You Want podemos escuchar frases como “I feel like our ship’s going down tonight” (Siento que nuestro barco se hunde esta noche) o “But it’s always darkest before the light and that’s enough for me to try” (Pero siempre es más oscuro antes de que salga la luz y eso es suficiente intentarlo).

Whatever You Want es el tercer avance de Beautiful Trama, el séptimo trabajo discográfico de la cantante, que saldrá a la venta el 13 de octubre.