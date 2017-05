¡Piel tersa y suave en pocos minutos y con 5 remedios caseros!

Lo confieso: no me agrada como se siente mi piel al tacto. Está muy áspera y se me están empezando a notar ciertas arrugas que hasta hace un tiempo no estaban allí. Sé que es lo natural, pero me gustaría que tuviera otro aspecto; sin embargo, reniego de los procesos químicos.

Como soy una mujer inquieta a la que le gusta averiguar todo, empecé a buscar algunos remedios caseros que son muy efectivos.

Ten a mano algo para tomar nota y presta atención a estas recetas caseras para el cuidado de la piel, seguro que alguna será ideal para ti.

1. Bicarbonato de sodio

Geo-grafika/iStock/Thinkstock

El bicarbonato de sodio exfolia las células muertas de la piel y también neutraliza el pH.

Ingredientes

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de aceite de oliva

1/2 cucharadita de miel

Preparación

Mezcla todo en un tazón. Aplica la loción sobre el rostro húmedo y el cuello con movimientos circulares. Deja que actúe durante 10 minutos. Enjuaga con agua fría y seca. Aplica tu crema hidratante como lo haces regularmente.

Utiliza esta mascarilla una vez a la semana.

2. Pepino y yogur

iStock/Thinkstock

Esta mascarilla rejuvenecerá tu piel gracias a los antioxidantes que contiene.

Ingredientes

1 pepino pequeño

2 o 3 cucharadas de yogur

Preparación

Ralla el pepino y añade el yogur. Mezcla bien. Aplica en la cara y el cuello. Deja actuar durante cinco minutos hasta que se seque. Enjuaga con agua fría.

Repite cada tres o cuatro días.

3. Té verde

grafvision via Shutterstock

Las hojas de té verde son ricas en flavonoides que incrementan la producción de colágeno en la piel dándole mayor elasticidad y revirtiendo los signos del envejecimiento.

Ingredientes

1 cucharada de hojas de té verde

1 taza de agua

2 cucharaditas de azúcar moreno

1 cucharadita de crema

Preparación

Hierve las hojas de té. Cuando el agua se oscurezca retírala del fuego. Deja que se enfríe y añade dos cucharaditas en un bol. Agrega el azúcar y la crema y mezcla muy bien. Aplica en todo el rostro y realiza movimientos circulares. Deja que actúe por 10 minutos. Enjuaga con agua fría.

Utiliza esta mascarilla de té verde una o dos veces a la semana.

4. Plátano y leche

iStockphoto/Thinkstock

Esta mascarilla de belleza casera contiene vitaminas A, B, C y E. Ademas cuenta con minerales como el potasio que nutre e hidrata la piel y la deja muy suave y brillante.

Ingredientes

Un plátano maduro

2 cucharaditas de leche

Un cubo de hielo

Preparación

Pisa el plátano y mézclalo con la leche. Aplica esto sobre tu cara y tu cuello. Deja que actúe por 15 minutos. Enjuaga y frota con el cubo de hielo en toda la zona por unos segundos.

Repite esto una o dos veces a la semana.

5. Agua de rosas y piel de naranja

iStock/Maria_Lapina/ThinkStock

Con este preparado refrescarás tu piel y la liberarás del acné, es ideal para las pieles grasas. Además la reafirmará y le dará un brillo natural.

Ingredientes

Unos trozos de piel de naranja

2 cucharaditas de agua de rosas

Preparación

Tritura la cáscara de naranja con el agua de rosas para formar una pasta. Aplica en toda tu cara y déjalo por 15 minutos. Enjuaga con agua fría.

Repite esto día por medio.

Estas recetas caseras te servirán para mantener tu piel tersa con ingredientes naturales. No hay nada mejor que usar este tipo de cosas para cuidar nuestro cuerpo. Nuestra piel es uno de los órganos más extensos del cuerpo y merece ser cuidada de la mejor manera, ¡empieza ya mismo!

